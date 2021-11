26 nov 2021 17:31

"HANNO CHIUSO TUTTI I VOLI AEREI DAL SUDAFRICA, SAREI DOVUTO TORNARE LA PROSSIMA SETTIMANA DOPO LA FINE DI UNA SERIE DI INCONTRI…" - L'EX MINISTRO DELL'ISTRUZIONE LORENZO FIORAMONTI E' RIMASTO BLOCCATO IN SUDAFRICA, DOPO IL BLOCCO DEI VOLI PER LA DIFFUSIONE IN AFRICA DELLA NUOVA PERICOLOSA VARIANTE DEL VIRUS: "QUI SONO MOLTO RISENTITI DAL FATTO CHE NON APPENA COMUNICATA QUESTA VARIANTE IL MONDO SEMBRA AVERGLI VOLTATO LE SPALLE…" - VIDEO