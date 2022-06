"HEARD NON HA 8 MILIONI DI DOLLARI E A JOHNNY I SOLDI NON SONO MAI INTERESSATI. LUI RIVOLEVA SOLO LA SUA REPUTAZIONE" - GLI AVVOCATI DI DEPP VANNO IN GIRO PER TALK SHOW ACCOLTI COME STAR E ANNUNCIANO CHE L'ATTORE POTREBBE RINUNCIARE ALLA CIFRA MILIONARIA CHE L'EX MOGLIE E’ STATA CONDANNATA A PAGARGLI – JOHNNY E’ TANTO BUONO O HA SOLO PAURA DI ANDARE IN APPELLO? (DOVESSE CAMBIARE IL VENTO…)

Gli avvocati di Johnny Depp questa mattina sono apparsi in più trasmissioni per ribattere alle parole di Amber Heard sul fatto che il processo per diffamazione vinto dall’ex marito sia ingiusto.

I legali dell’attore, Camille Vasquez e Benjamin Chew, sono intervenuti a TODAY, Good Morning America e poi sulla rete Law and Crime, che ha seguito il processo.

Il team di avvocati dell’ex Pirata dei Caraibi ha fatto sapere quanto Johnny sia felice per la vittoria e ha detto che l’attore "non sorrideva così da sei anni" – cioè da quando sono iniziati i guai con la ex, Heard.

Vasquez e Chew hanno anche criticato l'affermazione di Heard secondo cui l’attrice avrebbe perso il processo perché lui è più potente e popolare di lei. “È’ "assolutamente falso" che i social media abbiano avuto un ruolo”, hanno spiegato gli avvocati. Secondo loro, semplicemente, alla giuria non è piaciuta Amber perché, a differenza di Johnny, non si è presa la responsabilità di nulla”.

I due legali hanno quindi fatto sapere che l’attore potrebbe anche rinunciare agli 8 milioni di dollari che Amber è stata condannata a pagare. La legale dell’attrice ha fatto sapere che lei non può permetterselo e che avrebbe presentato ricorso.

Alla domanda se avrebbero rinunciato o meno alla sentenza, gli avvocati di Depp hanno dichiarato: “Non è stata una questione di soldi per il signor Depp. Si trattava di ripristinare la sua reputazione e l'ha fatto”.

amber heard

E poi: "La mia sensazione è che avesse molto a che fare con la responsabilità. Johnny ha avuto i suoi problemi, è stato molto sincero riguardo ai suoi problemi di alcol e droga, è stato sincero su alcune cose infelici che ha scritto, in netto contrasto con la signora Heard, che non sembrava... o almeno la giuria potrebbe aver percepito che non si è assunta la responsabilità di nulla", ha detto Chew.

"Penso che questo abbia fatto la differenza."

Vasquez ha aggiunto: "La chiave della vittoria è stata il fatto di concentrarsi sui fatti e sulle prove e sull'opportunità di Johnny di poter dire per la prima volta la verità sui fatti. Ha potuto raccontare cosa è successo davvero alla giuria e al pubblico”.

johnny depp

Martedì, gli avvocati di Heard hanno rilasciato una dichiarazione in cui criticavano il "tour della vittoria" della squadra di Depp dalla conclusione del processo. Hanno detto anche che così si stanno reprimendo i diritti delle donne.

Gli avvocati della difesa di Depp hanno ribattuto: «È deludente. Stiamo solo parlando di quello che è successo in questo caso e i fatti hanno dato ragione a Johnny”.

"Il verdetto parla da sé", ha detto Vasquez a Good Morning America.

Vasquez ha poi spiegato: "La violenza domestica non ha un genere".

Camille Vasquez che è diventata una star grazie al processo, a proposito della sua improvvisa fama, ha spiegato che sarebbe felice se ciò che le è successo possa ispirare le ragazze a proseguire gli studi e a intraprendere una carriera legale.

camille vasquez

"È stato travolgente e surreale, ma [se] posso incoraggiare le giovani donne a rimanere a scuola e magari ispirarle a intraprendere una carriera legale, allora ne vale la pena", ha detto.

Martedì, Johnny è andato su TikTok per ringraziare i fan per il loro incrollabile supporto durante il processo.

L’ex Amber Heard ha quindi rilasciato una dichiarazione definendo il gesto di Depp inappropriato.

L’attrice ha detto: “Mentre Johnny Depp dice che sta 'andando avanti', i diritti delle donne stanno andando indietro.

account di johnny depp

"Il messaggio del verdetto alle vittime di violenza domestica è... abbiate paura di alzarvi in piedi e parlare apertamente".

Depp aveva intitolato il suo video di 30 secondi: "A tutti i miei sostenitori più preziosi, leali e incrollabili. Siamo stati ovunque insieme, abbiamo visto tutto insieme. Abbiamo percorso insieme la stessa strada.

Camille Vasquez Johnny Depp

'Abbiamo fatto la cosa giusta insieme. E ora, andremo avanti tutti insieme.

'Voi siete, come sempre, i miei datori di lavoro e ancora una volta non ho modo di ringraziarvi, se non semplicemente ringraziando. Quindi grazie.

"Il mio amore e rispetto, JD".

2. IL TRAMONTO DEL "ME TOO"

La Heard perde processo e lavoro L'attrice, paladina delle femministe, vittima dell'ipocrisia buonista: fuori dal cast di Aquaman 2

Francesca D'Angelo per “Libero quotidiano”

Oltre al danno (e che danno, visto che si parla di 10,4 milioni di dollari), la beffa. All'indomani della sconfitta in tribunale contro l'ex marito Johnny Depp, Amber Heard rischia di restare a piedi. Lo hanno detto ieri i ben informati del web, secondo i quali l'attrice verrà tagliata sia dal sequel Aquaman 2 che dal film The lost kingdom, ma soprattutto lo dicono i precedenti.

hamber heard vs johnny depp 6

Si prenda per esempio Kevin Spacey: accusato di abusi, è ormai fermo da anni. E che dire di Will Smith? Il suo ceffone agli Oscar gli è valso il congelamento di tutti i suoi ingaggi presenti e futuri. Così ora tocca alla Heard e, lasciatecelo dire, non è affatto giusto. Non lo era infatti per Kevin Spacey né per Will Smith, e non lo è a maggior ragione nemmeno per Amber.

Hollywood dovrebbe iniziare a distinguere tra vita privata degli artisti e carriera professionale, invece niente. Ormai al tribunale vero si aggiunge puntualmente quello mediatico la cui pena è la radiazione dall'Olimpo delle star. L'accusa: lesa maestà. Chi si macchia di reati come diffamazione o violenza uccide infatti l'immagine perfetta di Hollywood: non ne rispetta gli assoluti standard morali e dunque torna a casa, tra i comuni mortali. La Heard, che stupida di certo non è, aveva già fiutato il pericolo: nel corso del processo aveva accusato la major Warner di aver ridotto progressivamente il ruolo del suo personaggio in Aquaman, con l'avanzare del processo intentato da Depp.

DIFESA

A quanto pare nel final cut (il montaggio finale), Amber apparirebbe solo per 10' in tutto. Insomma, pochino. La Warner però si era difesa spiegando che la presenza della Heard era stata concordata mesi prima del processo, in fase di sceneggiatura, e tra le ragioni del suo ridimensionamento ci sarebbe la scarsa chimica con il protagonista Jason Momoa.

hamber heard vs johnny depp 5

Ora, però, il personaggio della Heard potrebbe sparire del tutto: secondo indiscrezioni, morirebbe di parto. I fan? A quanto pare approvano: nel corso del processo gli americani hanno dato vita a una petizione per togliere tutti i ruoli ad Amber, arrivando a raccogliere ben 4,5 milioni di firme.

Ora, al di là della constatazione che in America hanno poco a cui pensare, tale pregresso rende attendibili le indiscrezioni sull'imminente fine della carriera artistica della ex moglie di Depp. La nostra esce quindi distrutta dal processo e - è il caso di ribadirlo - ingiustamente. La faccenda di cui è stata protagonista è infatti molto complessa e non si può certo liquidare con un «si è inventata tutto».

Tanto per cominciare né Amber né Depp stanno esattamente bene: tra trascorsi di droga e dipendenze varie, nessuno dei due è un modello di equilibro. Vi ricordiamo che una avrebbe fatto, per ripicca, la cacca nel letto e l'altro avrebbe cercato di penetrarla con una bottiglia di liquore. Non sono cose proprio all'ordine del giorno (e meno male...).

In secondo luogo, per la giustizia americana lei è stata riconosciuta colpevole di diffamazione ma non di essersi inventata tutto: le violenze possono esserci state, eccome.

hamber heard vs johnny depp 4

Nel processo appena conclusosi la giuria era infatti stata chiamata a esprimersi sul reato di diffamazione, non su quello di violenza domestica. L'errore di Amber sta dunque nell'aver accusato il marito (pur in maniera anonima) prima che qualsiasi sentenza corroborasse le sue accuse e, nel farlo, ha danneggiato la carriera del marito, che da quel momento ha perso una serie di film.

STRADA SBAGLIATA

Più che cercare uno scoop, Heard avrebbe dovuto denunciare il marito. Purtroppo ha scelto la strada sbagliata e ora ne paga le conseguenze. Il paradosso però è il seguente: lei è "il mostro brutto e cattivo" perché, con le sue parole, ha rovinato il lavoro di Depp. Il quale però le sta restituendo pan per focaccia. Siamo davvero sicuri che ci sia davvero un vincitore, in tutto questo?

2 . Amber Heard critica Johnny Depp per aver pubblicato un montaggio su TikTok ringraziando i suoi fan per il loro sostegno e dichiara che "i diritti delle donne stanno andando indietro" a seguito del verdetto del processo per diffamazione

Depp si è unito a TikTok martedì per pubblicare una clip di 30 secondi ringraziando i suoi fan, dicendo loro: "Andremo avanti tutti insieme"

Il video - il suo primo sulla piattaforma - ha ottenuto più di 200.000 visualizzazioni nei primi 15 minuti di permanenza online

Poco dopo, l'ex moglie Amber Heard ha rilasciato una dichiarazione in risposta, dicendo: "Mentre Johnny Depp dice che sta" andando avanti ", i diritti delle donne stanno andando indietro"

hamber heard vs johnny depp 3

Depp è stato il vincitore del suo processo per diffamazione di successo contro Heard, che è stato divorato su TikTok - con il 58enne il favorito indiscusso

Dagotraduzione da Daily Mail

Amber Heard ha reagito con disgusto al suo ex marito Johnny Depp che cantava per la sua vittoria nel processo per diffamazione, dopo essersi unito a TikTok per ringraziare i suoi fan per il loro supporto e proclamare che stavano "andando avanti".

L'attore 58enne ha pubblicato martedì sulla piattaforma una compilation di video, dove ha già collezionato 5,1 milioni di follower, che lo hanno mostrato mentre arrivava in tribunale davanti a una folla di fan.

Il TikTok mostra anche clip di lui che suona la chitarra sul palco con la band del suo amico Jeff Beck in seguito.

Depp dice: "Andremo avanti tutti insieme".

Heard martedì sera ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma: "Mentre Johnny Depp dice che sta" andando avanti ", i diritti delle donne stanno andando indietro.

"Il messaggio del verdetto alle vittime di violenza domestica è... abbiate paura di alzarvi in piedi e parlare apertamente".

Depp aveva sottotitolato il video di 30 secondi: "A tutti i miei sostenitori più preziosi, leali e incrollabili. Siamo stati ovunque insieme, abbiamo visto tutto insieme. Abbiamo percorso insieme la stessa strada.

'Abbiamo fatto la cosa giusta insieme, tutto perché ci tenevi. E ora, andremo avanti tutti insieme.

hamber heard vs johnny depp 2

'Voi siete, come sempre, i miei datori di lavoro e ancora una volta non ho modo di ringraziarvi, se non semplicemente ringraziando. Quindi grazie.

"Il mio amore e rispetto, JD".Il video è stato visto 200.000 volte nei primi minuti di essere online.

Il processo è durato diversi mesi e ogni minuto è stato divorato dai fan di TikTok. Depp era l'indubbio favorito, dominando hashtag e tendenze sulla sua ex moglie.

Martedì, gli utenti lo hanno accolto a braccia aperte nell'app.

"IL PRIMO TIKTOK DI JOHNNY!" uno proclamato nella sezione commenti.

"Siamo sempre con te Johnny!" disse un altro.

hamber heard vs johnny depp 1

Nel frattempo, la famosa avvocato di Depp, Camille Vasquez, è stata promossa nel suo studio legale.

È stata una star del processo e oggetto di innumerevoli meme e video di TikTok.

In un annuncio, l'azienda ha dichiarato: "Vasquez era un membro chiave della squadra di contenzioso che ha vinto un verdetto della giuria il 1 giugno 2022 per l'attore Johnny Depp nel suo processo per diffamazione contro l'ex moglie Amber Heard".

Il CEO dell'azienda ha dichiarato: "Storicamente, abbiamo riservato questo annuncio per la fine del nostro anno fiscale.

"Ma la performance di Camille durante il processo a Johnny Depp ha dimostrato al mondo che era pronta a fare il passo successivo ora.

Conversazione con il giurato anonimo del processo Depp- Heard su TikTok

"Siamo incredibilmente orgogliosi di lei e non vediamo l'ora di ciò che realizzerà come nostro nuovo partner."

Depp ha citato in giudizio Heard per diffamazione per un editoriale che ha scritto in cui descriveva la sopravvivenza di abusi domestici.

La giuria ha stabilito che lei lo ha diffamato suggerendo erroneamente di aver abusato di lei.

Heard è stato condannato a pagare a Depp 8 milioni di dollari al netto delle detrazioni. Ora ha detto che non può permettersi di pagare.

Heard ha denunciato il verdetto come una battuta d'arresto per le vittime di violenza domestica.

Ha detto che ha solo dimostrato quanto sia potente e popolare Depp e che l'ha abusata durante il loro breve matrimonio.

