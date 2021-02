"HO AVUTO UNA MARATONA DI 9 ORE DI SESSO CON UNA DONNA CHE SI E' CONCLUSA CON UNA CAPRIOLA ALL'INDIETRO. MI HA FATTO CAUSA PER 50 MILIONI" – LA SCOPPIETTANTE VITA DI WILLIE NELSON CHE A 87 ANNI SCODELLA IL SUO 71ESIMO DISCO: HA FUMATO ERBA SUL TETTO DELLA CASA BIANCA CON IL FIGLIO DI CARTER ED HA CONVINTO SNOOP DOGG A VOLARE AD AMSTERDAM SOLO PER ANDARE PER COFFEE SHOP. E CON FRANK SINASTRA… - VIDEO

Marlow Stern per "The Daily Beast"

Willie Nelson è molte cose. È il più grande cantautore vivente di musica country. È cintura nera di Gongkwon Yusul, un'arte marziale mista coreana. Ha anche 87 anni, il che è sconcertante visto quanto sia lucido nella conversazione, non risparmiando battute a destra e a sinistra. Oh, ed è incredibilmente prolifico. L'occasione per la nostra chiacchierata è il 71esimo (!) album da solista di Willie, “That’s Life”, una seconda raccolta di cover di Frank Sinatra.

Quando parli con Willie si capisce che si è divertito abbastanza nelle sue diverse vite. Chi può dimenticare la volta che ha fumato erba sul tetto della Casa Bianca con il figlio di Jimmy Carter? O la volta in cui una donna gli ha fatto causa per $ 50 milioni? La signora sosteneva che lui avrebbe voluto sposarla e che avevano avuto una maratona di sesso di 9 ore che si era conclusa con un salto mortale all'indietro. O la volta che ha telefonato a Snoop Dogg e lo ha convinto a volare ad Amsterdam per fumare?

Parliamo del tuo nuovo album di cover di Sinatra, “That’s Life”. Hai delle storie divertenti su Frank?

Lo conoscevo ed eravamo buoni amici. È ancora il mio cantante preferito e lui ha detto che io ero il suo. Abbiamo suonato a Las Vegas insieme un paio di volte, ma non sono riuscito a uscire con lui quanto avrei voluto. Adoro quel ragazzo, però. Uno dei principali rimpianti della mia vita è stato che io e Frank suonavamo entrambi a Las Vegas e, dopo che lo spettacolo era finito, aveva un posto lì a Las Vegas, e mi ha invitato a passare del tempo e uscire con lui per un po'. Per qualche motivo, ho dovuto prendere l'autobus per Los Angeles, ma questo è uno dei miei principali rimpianti: non aver più frequentato Frank.

Una delle storie preferite di Willie è quella volta in cui una donna ha affermato di aver fatto sesso con te per nove ore di fila, e che voi due avete fatto una capriola all'indietro alla fine mentre lo stavate ancora facendo.

[Ride] Questa è una storia troppo bella per poterla negare!

