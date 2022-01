2 gen 2022 18:45

"HO CENATO CON I MIEI AMICI E SONO CROLLATO" - A "DOMENICA IN" MASSIMO RANIERI RACCONTA I "POSTUMI" DELLA DIRETTA RAI DI CAPODANNO, DOPO LA "TENSIONE" VISSUTA PER LA PAURA DEL COVID: "HO PASSATO IL SABATO IN PIGIAMA" - PRIMO OSPITE DEL 2022, A MARA VENIER HA RACCONTATO I SUOI INIZI E L'AMORE PER LA MAMMA: "ADESSO NON C'E' PIU'. MI COMMUOVO A PARLARE DI LEI E DI MIO PADRE"...