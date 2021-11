"HO CONTATTATO I FAMILIARI DI MEREDITH KERCHER, VORREI PARLARE CON LORO" - IL DELIRIO DI AMANDA KNOX: "SO CHE E' UNA SITUAZIONE COMPLICATA. NON MI E' CHIARO A QUESTO PUNTO COSA PROVANO PER ME, E NON VOGLIO FORZARE UNA RELAZIONE SE PER LORO E' TRAUMATICA. HO INVIATO LORO MESSAGGI TRAMITE INTERMEDIARI. VOGLIO LA STESSA COSA CHE VOGLIONO LORO: LA VERITA'"...

Amanda Knox ha raccontato di aver inviato numerosi messaggi alla famiglia dell’ex amica e coinquilina Meredith Kercher dopo essere stata ingiustamente accusata di averla uccisa. La Knox ha detto che si ritrova a pensare «Oh mio Dio, avrei potuto essere io».

Ma, ora che ha avuto una figlia, ha detto anche di riuscire a mettersi nei panni della madre di Meredith. Il 1° novembre 2007 Meredith, studentessa dell’Università di Leeds a Perugia con il programma Erasmus, è stata assassinata. Knox e il suo fidanzato, Raffaele Sollecito, sono stati incarcerati e poi rilasciati nel 2011 dopo un appello contro la loro condanna. È stato invece condannato Rudy Guege, un uomo del posto, dopo che alcune tracce del suo Dna sono state trovate sul corpo della Kercher nella stanza in cui è morta.

Alla domanda se avesse già parlato con la famiglia di Kercher, Amanda - ora tornata negli Stati Uniti d'America - ha risposto: «No, non ancora. So che è una situazione complicata. Non mi è chiaro a questo punto cosa provano per me». «E non voglio forzare una relazione se per loro è traumatica».

«Così ho inviato loro messaggi tramite intermediari dicendo loro che vogliono avere una relazione. Voglio parlargli. E sto aspettando di vedere se è qualcosa che vogliono anche loro».

«Voglio la stessa cosa che vogliono loro. Voglio sapere la verità. Voglio sapere cosa è successo a Meredith. Voglio che sia riconosciuta per quello che era, e voglio che la loro sofferenza sia riconosciuta per quello che è. E voglio che ottengano la conclusione che meritano. Lo voglio anche io».

«Ecco perché provo sentimenti davvero complicati nei confronti del suo assassino, Rudy Guede, perché anch'io ho passato del tempo in prigione. Perché è fuori». Guede è stato condannato nel 2008 per la morte di Kercher, ma è stato rilasciato dal carcere alla fine dello scorso anno e sconterà gli ultimi anni della sua condanna a 16 anni facendo servizio alla comunità.

Amanda, che è diventata nota alla stampa come "Foxy Knoxy" quando il caso giudiziario in Italia ha attirato l'attenzione internazionale, ha dichiarato: «So che era molto giovane quando ha preso questa colossale e orribile decisione di violentare e uccidere Meredith».

«Non so come si sente a riguardo oggi. Spero che se ne penta. In realtà non ha dimostrato di riconoscere quello che ha fatto, e non ha ammesso di averlo fatto e non ha chiesto perdono, quindi non mi dà speranza che si senta davvero riabilitato».

«Forse si sente una fottuta vittima anche lui perché era un ragazzo che è stato abbandonato da suo padre, portato in affido in Italia (esatto), edi è andato fuori controllo passando dal furto con scasso, fino a quando non ha fatto una gran cazzata».

La Knox si è poi lamentata del fatto che il suo nome sia diventato sinonimo dell'uccisione di Meredith, e continua ad esserlo nonostante sia stata completamente scagionata.

