2 lug 2021 12:58

"LE HO DATO UN CALCIO IN TESTA COSÌ FORTE CHE MI SONO ROTTO UN PIEDE" - IL 16ENNE CHE HA AMMAZZATO LA COETANEA CHIARA GUALZETTI IN PROVINCIA DI BOLOGNA HA RACCONTATO SENZA SCRUPOLI A UN'AMICA QUELLO CHE AVEVA APPENA FATTO: "QUESTA È DEPRESSA... MI URTAVA I NERVI. HO FATTO DELLE FOTO" - I PM HANNO CONFERMATO PER LUI IL CARCERE, I "DEMONI" E LE VOCI CHE LO AVREBBERO SPINTO A UCCIDERE SARANNO TEMA DI UNA PERIZIA PSICHIATRICA...