"HO DECISO DI NON FERMARMI PERCHÉ PENSAVO CHE SAREBBE STATO PEGGIO" - IL 17ENNE CHE HA STERMINATO LA FAMIGLIA A PADERNO DUGNANO AVREBBE CALCOLATO ORARI E SPOSTAMENTI PER COMPIERE LA STRAGE DOPO LA FESTA IN CASA PER IL COMPLEANNO DEL PADRE - IL RAGAZZO HA UCCISO I GENITORI E IL FRATELLINO DI 12 ANNI CON 68 COLTELLATE: IL PRIMO È STATO IL RAGAZZINO, POI LA MADRE E IL PADRE - IL NONNO MATERNO: "NON LO ABBANDONEREMO MAI, GLI STAREMO SEMPRE VICINO".

il 17enne che ha ucciso genitori e fratello a paderno dugnano

Estratto da www.tg24.sky.it

"Io non ho riflettuto, perché se avessi riflettuto non lo avrei fatto. Ho agito di impulso". Sono queste le parole dette dal 17enne - arrestato per la strage in famiglia di Paderno Dugnano - al suo avvocato Amedeo Rizza, che questa mattina lo ha incontrato al carcere minorile Beccaria di Milano, dove il giovane è detenuto da domenica scorsa. "Lui - ha spiegato il legale - è dispiaciuto non per sé, perché sa che dovrà affrontare una situazione carceraria, ma per le vite che non ci sono più, perché adesso lo capisce".

Il ragazzo ha ucciso prima il fratello di 12 anni, poi la madre e il padre con decine di coltellate: secondo alcuni quotidiani, sono 68 le ferite in totale trovate sui corpi dopo un primo esame del medico legale e in attesa degli esiti degli esami autoptici non ancora fissati. "Quando avevo il coltello in mano ho iniziato, e da lì ho deciso di non fermarmi perché pensavo che sarebbe stato peggio. Non ricordo quante coltellate ho dato a mio fratello, erano tante", avrebbe detto il giovane secondo Il Corriere della Sera. […]

FABIO CHIARONI DANIELA ALBANO CON I FIGLI

l'avvocato ha aggiunto: […] "Ha chiesto dei familiari, che in questo momento sono i nonni, la zia, e di quando potrà avere un colloquio con loro. Dopo la decisione di convalida di domani, potrà", ha chiarito il suo legale. E il nonno materno ha fatto sapere: "Non lo abbandoneremo mai, gli staremo sempre vicino".

IL 17ENNE AI PM: ATTO DI "EMANCIPAZIONE"

triplice omicidio a paderno dugnano 4

[…] La difesa contesta nettamente l'ipotesi di un piano preordinato. "Quel disagio lo covavo da tempo con pensieri di morte, ma non pensavo di uccidere la mia famiglia, questa cosa l'ho pensata quella sera", avrebbe detto il 17enne nel faccia a faccia con i pm. Ma la Procura mantiene l'aggravante della premeditazione nella richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare nel carcere minorile Beccaria. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe calcolato orari e spostamenti nell'abitazione, dopo la festa in casa per il compleanno del padre, per attuare la strage verso l'1.55 della notte tra sabato e domenica.

ARTICOLI CORRELATI

fabio chiaroni daniela albano fabio chiaroni daniela albano FABIO CHIARONI - DANIELA ALBANO - LORENZO CHIARONI il 17enne che ha ucciso genitori e fratello a paderno dugnano strage in famiglia a paderno dugnano triplice omicidio a paderno dugnano 2 triplice omicidio a paderno dugnano 1 strage in famiglia a paderno dugnano il 17enne che ha ucciso i genitori e il fratello a paderno dugnano fabio chiaroni daniela albano con i figli il 17enne che ha ucciso genitori e fratello a paderno dugnano

[…]