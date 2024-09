Dagotraduzione dell'articolo di Emily Crane per www.nypost.it

jonathan oddi

Spunta un video dell'ex pornostar Jonathan Doddi, arrestato nel 2018 per aver aperto il fuoco in uno dei campi da golf in Florida di Donald Trump, che durante l'interrogatorio dice ai poliziotti di essere stato lo schiavo sessuale di Sean “Diddy” Combs. La clip è riemersa pochi giorni dopo che Combs, 54 anni, si è dichiarato non colpevole a New York per traffico sessuale e accuse di racket.

Secondo l'accusa, il rapper caduto in disgrazia avrebbe gestito per più di dieci anni un impero criminale in cui avrebbe minacciato, drogato e costretto alcune donne a partecipare a dei sex party. Il suo arresto arriva anni dopo che Oddi - un ex spogliarellista e attore di film hard - è stato filmato mentre affermava alla polizia di aver fatto sesso con Combs e con l'ex fidanzata del rapper, Cassie Ventura.

puff daddy e cassie 6

“Ho fatto sesso con Cassie e Sean”, ha dichiarato Oddi nel filmato dell'interrogatorio. “Lui si masturbava e mi diceva cosa fare a Cassie. Ero come uno schiavo del sesso”. Oddi ha anche affermato di aver “preso l'herpes” durante i presunti festini sessuali con Combs e Ventura - e di aver assunto “cocaina liquida” con entrambi.

Le affermazioni di Oddi sulla star dell'hip-hop fanno parte di una serie di accuse e teorie cospirative che ha vomitato subito dopo essere stato arrestato per la sparatoria al campo da golf di Trump nel maggio 2018.

PUFF DADDY

In quell'occasione, Oddi sarebbe stato ripreso mentre portava con sé una bandiera statunitense e inveiva contro Trump mentre entrava nell'atrio del Trump National Doral Golf Club di Miami, prima di scambiare colpi di pistola con i poliziotti. Oddi, che è stato colpito alle gambe dalla polizia e poi ammanettato, stava inveendo contro l'ex presidente Obama e Combs quando è stato arrestato, hanno detto fonti delle forze dell'ordine all'epoca.

