"HO GIURATO A ME STESSO CHE NON AVREI LASCIATO IL MIO PAESE. SONO UNA FOTTUTA ROCK STAR, AVREI POTUTO ANDARMENE OVUNQUE" - ANDRIIJ KHLYVNYUK, IL CANTANTE UCRAINO CHE CON UN SUO VIDEO DOVE CANTA UNA CANZONE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE HA ISPIRATO "HEY HEY RISE UP" DEI PINK FLOYD: "OGNI VOLTA CHE QUALCUNO L'ASCOLTA, ARRIVANO SOLDI AL NOSTRO ESERCITO" - "COSA PENSO DELLA GUERRA? È COME RITROVARSI ALL'IMPROVVISO IN MEZZO ALLA MERDA…" - VIDEO

Estratto dell'articolo di Fabio Tonacci per “la Repubblica”

Se i Pink Floyd si sono riuniti per un'ultima volta è solo perché una mattina fredda di fine febbraio Andriij Khlyvnyuk ha indossato la divisa del poliziotto volontario, ha preso il fucile, è andato nel centro di Kiev e sotto la cupola dorate della cattedrale di Santa Sofia si è messo a cantare. «Non una canzone banale, però. Si chiama "Oy u luzi chervona kalyna" e, per intenderci, è come la vostra "Bella Ciao". Una canzone di resistenza di popolo», racconta a Repubblica .

In un attimo, la versione che ne ha fatto Khlyvnyuk è stata eletta a colonna sonora di una nazione in guerra. La si sente ovunque. Alla radio, alla televisione, nei telefonini, ai check-point, in trincea. David Gilmour se n'è accorto. Ha visto il video su Youtube e, dopo 28 anni, ha richiamato in studio Nick Mason per incidere "Hey Hey Rise Up", sulle note di "oy u luzi chervona kalyna" ("Viburno rosso in un prato", in ucraino). Andriij Khlyvnyuk, 42 anni, nato a Cherkasy, frontman dei BoomBox, è la rock star più popolare dell'Ucraina. Lo ascoltavano anche in Russia, prima del 24 febbraio.

[…]«Quando Putin ci ha invaso, avevo in programma un tour negli Stati Uniti. Due giorni prima avevo riempito il teatro di Mariupol con un concerto. Non ci ho pensato un attimo, sono tornato e mi sono unito alla polizia di Kiev. Pattugliamo la città per 24 ore, le successive 24 ore riposiamo. Abbiamo a disposizione veicoli blindati, team di fucilieri, granatieri e cecchini. Il giorno in cui Zelensky ha annunciato la mobilitazione totale, ho giurato a me stesso che non avrei lasciato il mio Paese. Sono una fottuta rock star, avrei potuto andarmene ovunque.

[…] Il brano che ha ispirato Gilmour era l'inno dei fucilieri Sich Halych- Bukovyna Kurin, unità popolari che lottavano per l'indipendenza dell'Ucraina durante la Prima Guerra Mondiale e fino al 1921. «Dopo che l'ho cantato in piazza, un deejay sudafricano ha fatto un remix chiedendo il permesso ai miei avvocati e in pochi giorni in royalties ha guadagnato 20mila euro. Ogni volta che qualcuno l'ascolta, arrivano soldi al nostro esercito.». […]

Anche il resto dei BoomBox ha posato gli strumenti musicali per prenderne altri. «La bassista cucina in un rifugio per gli sfollati, il chitarrista è volontario in una stazione ferroviaria dell'Ovest, il batterista è nelle forze di Difesa territoriale, il mio producer è al fronte e il manager dei tour internazionali era a 25 chilometri a nord di Kiev per la controffensiva. […]

«Cosa penso della guerra? È come essere nella bella e pulita Toscana, sei lì che cammini col tuo paio migliore di sneakers e gli occhiali da sole, e poi all'improvviso ti ritrovi in mezzo alla merda».

[…]Qualcuno in Ucraina, come lo scrittore Ivan Semesyuk, vorrebbe che la cultura russa fosse cancellata, impedirne l'insegnamento e la diffusione. «Non ha senso, è parte dell'eredità mondiale. Non dobbiamo alzare muri culturali perché non funzionano. Al massimo possiamo bandire chi, tra gli artisti di oggi, supporta il regime del Cremlino. Ma lasciamo stare i classici. Non siamo in guerra contro Dostoevskij o Puskin, siamo in guerra contro Putin». (Ha collaborato Stanislav Yablonskyy)

