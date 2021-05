11 mag 2021 12:05

"HO SENTITO L'UOMO BRIZZOLATO DIRE A RENZI 'SONO A DISPOSIZIONE'" - IL RACCONTO DELL'INSEGNANTE CHE IL 23 DICEMBRE HA GIRATO IL VIDEO DELL'INCONTRO IN AUTOGRILL TRA RENZI E MARCO MANCINI ALL'AUTOGRILL: "LI HO SENTITI PERCHÉ SI SONO AVVICINATI ALLE AUTO E AVEVO IL FINESTRINO APERTO - MI SEMBRAVA STRANO CHE UN SENATORE VEDESSE UNA PERSONA CHE GIÀ LO ATTENDEVA ACCOMPAGNATA DA ALTRE DUE DI SCORTA IN UN'AREA APPARTATA DI UN AUTOGRILL - IL VIDEO L'HO INVIATO IL 31 DICEMBRE ALLA REDAZIONE WEB DI UN QUOTIDIANO. A QUELLA MAIL NON HO MAI RICEVUTO RISPOSTA…"