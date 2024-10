"HO TEMUTO DI NON FARCELA, MA SONO QUA, LOTTO OGNI GIORNO PER UN MIGLIORAMENTO, ANCHE MINIMO" - IL PUGILE DANIELE SCARDINA, ALIAS KING TORETTO, RACCONTA A "LE IENE" LA SUA NUOVA VITA E IL SUO PERCORSO DI RIABILITAZIONE DOPO L'EMORRAGIA CEREBRALE CHE LO PORTÒ AL COMA: "DI QUEL MESE E MEZZO NON RICORDO NULLA. SOGNO DI TONARE A CAMMINARE" - LA FISIOTERAPISTA DEL BOXEUR: "HA RAGGIUNTO RISULTATI IMPENSABILI, MA A OGGI NON SIAMO IN GRADO DI SAPERE SE POTRÀ TORNARE A CAMMINARE SENZA IL SUPPORTO DI AUSILI…" - VIDEO

1. DANIELE SCARDINA A "LE IENE"

Estratto dell'articolo di Novella Toloni per www.leggo.it

DANIELE SCARDINA

Quattro anni fa Daniele Scardina, meglio conosciuto come King Toretto, era uno dei personaggi più chiacchierati della cronaca rosa per la storia con Diletta Leotta.[…] Nel febbraio 2023 un'emorragia cerebrale avuta poco dopo un allenamento in palestra lo ha ridotto in fin di vita e da quel giorno tutto è cambiato. Oggi Daniele è costretto su una sedia a rotelle ma di sé sui social network condivide pochissimo così Le Iene lo ha seguito per 48 ore per raccontare la sua nuova vita.

IL POST INSTAGRAM PRIMA DE LE IENE

Prima della messa in onda del servizio de Le Iene, Daniele Scardina ha condiviso nelle storie del suo account Instagram un lungo messaggio per i fan, che da mesi gli chiedono notizie sulle sue condizioni di salute.[…] «Un anno e otto mesi fa la mia vita cambiava per sempre. Ho temuto di non farcela, ma la realtà è che sono qua, che lotto ogni giorno per un miglioramento, anche minimo, ma sempre facendo un passo avanti rispetto al giorno precedente. Il mio ring ora è la vita quotidiana». […]

il servizio di le iene su daniele scardina

[…] CON LE IENE A BARCELLONA PER GEOLIER

Nicolò De Devitiis, uno degli inviati della trasmissione di Italia1, ha trascorso due giorni con Daniele Scardina e ha mostrato cosa fa oggi l'ex pugile di Rozzano. "Sogno di tornare a camminare", ha raccontato King Toretto, portando le telecamere de Le Iene nel centro di riabilitazione dove trascorre metà della sua giornata tra allenamenti e fisioterapia.

il servizio di le iene su daniele scardina

«Ha raggiunto risultati impensabili, il recupero è davvero inaspettato ma a oggi non siamo in grado di sapere se Daniele potrà tornare a camminare senza il supporto di ausili», ha rivelato la fisioterapista dello sportivo. Grazie al fratello Giovanni e alla mamma, Scardina lotta per farcela e a loro ha voluto regalare un sogno con la complicità di Devitiis: un viaggio a Barcellona per assistere a un concerto di Geolier.

2. DANIELE SCARDINA, LA SUA NUOVA VITA A DUE ANNI DALL'EMORRAGIA CEREBRALE

Estratto da www.today.it

daniele scardina

Due anni fa Daniele Scardina, conosciuto anche come King Toretto, si è dovuto ritirare dallo sport a causa di una emorragia cerebrale che lo portò al coma per un mese e mezzo. Nella puntata de Le Iene in onda ieri, domenica 27 ottobre, Nicolò De Vitiis ha raccontato com'è oggi la vita dell'ex pugile […]

"Di quel mese e mezzo non ricordo nulla", ha detto Scardina parlando dei giorni del coma successivi al malore accusato nella palestra in cui si allenava. Oggi l'ex pugile si sottopone costantemente a una riabilitazione presso l'ospedale San Raffaele di Milano: "È stata un'emorragia cerebrale da traumatismo legato allo sport che faceva", ha precisato la dottoressa che lo segue nel percorso di cure, "Si è rotto un vaso che ha causato una disabilità". Daniele Scardina comunque non perde la speranza di tornare a vivere come un tempo: "Sogno il mio futuro, di stare bene, con la mia famiglia e di stare di nuovo in piedi", ha ammesso. […]

