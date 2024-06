"HO UCCISO ANNA, VOLEVA PORTARMI VIA I FIGLI" - LA CONFESSIONE DI ANDREA PALTRINIERI, INGEGNERE 48ENNE CHE SI È PRESENTATO DAI CARABINIERI DI MODENA CON IL CADAVERE DELL'EX MOGLIE NEL BAULE DELLA MACCHINA. LA POVERETTA È STATA STRANGOLATA CON UNA CINTURA - ANNA SVIRIDENKO, 40 ANNI, STAVA PER OTTENERE L'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEI DUE FIGLI, VISTO CHE AVEVA UN LAVORO STABILE, A DIFFERENZA DI PALTRINIERI. LA DONNA DI ORIGINI RUSSE SI ERA TRASFERITA IN AUSTRIA...

Anna Sviridenko aveva firmato 6 studi scientifici sulla cura del cancro. Era una dottoressa specializzata in medicina nucleare. Aveva 40 anni. Lavorava all'ospedale universitario di Innsbruck. Aveva da poche ore ottenuto la custodia dei suoi due figli da un tribunale austriaco e, probabilmente per questo motivo, l'ex marito l'ha uccisa.

Russa di nascita, cittadina italiana, era tornata a Modena per riportare entrambi i ragazzi nel Paese in cui si era trasferita dopo la separazione.

La notte di lunedì, Andrea Paltrinieri, ingegnere di 8 anni più anziano di lei, disoccupato e non iscritto all'ordine, l'ha strangolata usando una cintura, l'ha incappucciata con una busta della spazzatura, ha serrato l'involucro con un cavo elettrico annodato attorno al suo collo, l'ha caricata nel vano posteriore del proprio furgone e si è presentato dai carabinieri con il cadavere.

Quando il militare che faceva il turno di notte in portineria al comando provinciale si è sentito dire: «L'ho uccisa, è qui fuori nel baule», è uscito per verificare di persona. Aperti i portelli, ha trovato il corpo rannicchiato, ha ammanettato l'uomo e chiamato i colleghi, in modo che procedessero preservando gli elementi di prova.

[...] Prima di essere portato in carcere, viveva al secondo piano di una palazzina a ridosso della tangenziale. I genitori abitano nell'appartamento sopra di lui. È molto probabile che i figli di 5 e 3 anni si trovassero con i nonni, quando la madre è stata uccisa. Tuttavia, non è chiaro dove loro padre abbia consumato il delitto. Da almeno un anno, era in corso una battaglia giudiziaria tra i genitori.

Dalla ricostruzione degli inquirenti, il primo episodio risale al 17 maggio 2023, quando Anna ottiene da un giudice a Innsbruck la custodia prevalente dei due ragazzi.

Il magistrato riconosce a Paltrinieri il diritto a trascorrere nove giorni al mese con loro, ma all'inizio di quest'anno, l'ingegnere presenta un ricorso a Modena in cui contesta la giurisdizione della Corte austriaca e chiede la separazione, accusando l'ex moglie di aver violato i doveri coniugali. I giudici italiani iniziano ad affrontare il caso a maggio, ma tre mesi prima Anna è tornata in tribunale, questa volta per chiedere l'affidamento esclusivo dei due minorenni.

Stando alle prime indiscrezioni, la sua richiesta sarebbe stata accolta proprio lunedì. Per questo, la donna sarebbe partita alla volta di Modena, mentre i ragazzi erano ospiti del padre.

Con l'affidamento esclusivo si stabilisce che l'altro genitore non è in grado di prendersi cura dei figli, per esempio, perché non provvede al mantenimento, perché è violento, perché abusa di sostanze o perché si adopera per screditare l'ex.

Senza un'occupazione stabile, è probabile quantomeno che le condizioni economiche di Paltrinieri non fossero ottimali. Tuttavia, anche a valle di questo provvedimento, avrebbe mantenuto voce in capitolo nelle decisioni importanti, aveva il diritto di vedere ragazzi e avrebbe potuto presentare ricorso. [...]

