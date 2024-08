"HO VISSUTO ANNI DI INGIUSTIZIE. I SOLDI NON SONO IL PROBLEMA, LI AVREI DONATI ALL'UNIVERSITÀ COME VOLEVA GIANNI" - PARLA SIMONE CAMINADA, COMPAGNO DI GIANNI VATTIMO, DOPO CHE IL TRIBUNALE DI TORINO LO HA ESCLUSO DALL'EREDITÀ DEL FILOSOFO SCOMPARSO LO SCORSO SETTEMBRE A 87 ANNI, DOPO LA CONDANNA PER CIRCONVENZIONE D'INCAPACE: "MA LUI ERA LUCIDO E HA TENUTO LEZIONI FINO AL SUO ULTIMO ISTANTE DI VITA" - "ABBIAMO VISSUTO INSIEME PER 13 ANNI. MA HANNO PRESO I DENARI PERSONE CHE NON SI SONO MAI FATTI VIVE QUANDO LUI ERA IN VITA…"

Estratto dell'articolo di Elisa Sola per "la Stampa"

vattimo simone caminada

«I soldi vanno e vengono. Non sono il problema. E non sarebbero andati nemmeno a me, ma alla ricerca universitaria, come voleva Gianni. Il punto è l'amore. Gianni, io e mia madre eravamo una famiglia. Abbiamo vissuto insieme per tredici anni. Ma hanno preso i denari persone che non si sono mai fatti vive quando lui era in vita».

Dopo la decisione del tribunale civile che gli nega l'eredità del filosofo Gianni Vattimo, Simone Caminada, compagno del professore, si sfoga. Il provvedimento è l'atto finale di una lunga bufera giudiziaria. L'atto che segue la sua condanna definitiva a due anni per circonvenzione di incapace. Vattimo, che si è spento il 19 settembre 2023 a 87 anni, aveva indicato Caminada come suo erede. Non sarà così.

simone caminada 6

Simone Caminada, il tribunale ha deciso: non è lei l'erede di Vattimo, ma due sue cugine. Le dispiace?

«No. I soldi non contano. Non ho mai fatto battaglie per avere quelli di Gianni quando era vivo. E non le farò post mortem contro due cugine che, peraltro, ho sempre difeso. Certo che però, a livello di legame, c'è una bella differenza tra chi Gianni non lo vedeva mai e chi lo ha amato davvero».

gianni vattimo in ospedale con simone caminada

[…] Caminada, lei è stato condannato in via definitiva, perché torna di nuovo sul processo penale?

«Guardi che le persone che ci hanno conosciuto non hanno mai creduto a una parola degli inquirenti. Hanno fatto un processo contro le idee di Gianni. Hanno detto che non era capace di intendere e di volere, quando era lucido e ha tenuto lezioni fino al suo ultimo istante di vita. Io sono stato buono e calmo. E resto tale. Ora vogliono che io faccia polemica sui soldi, non lo farò. Tanto non li avrei intascati io».

GIANNI VATTIMO E SIMONE CAMINADA

Ma alla fine, di quanti soldi si trattava?

«Ma pochi. Circa 400mila euro. E non li avrei mica presi io. Era già tutto stato deciso da Gianni. Sarebbero andati alla fondazione per la ricerca universitaria».

Perdendo l'eredità di Vattimo, lei ha perso anche la casa del professore di via Po?

«Me ne sono già andato da tempo da lì. Proprio perché non volevo fare battaglie. Davanti al feretro di Gianni i parenti mi avevano garantito che avrebbero sempre rispettato la sua volontà. Così non è stato. Va bene. Non sono di certo uno che ammazza per quei soldi. Conta altro nella vita».

Gianni Vattimo e il compagno Simone Caminada

Cosa ?

«La lealtà, e molti non la hanno avuta. Volevano vendette e mi hanno fatto incriminare. Ho vissuto sei anni di gogna mediatica. Di ingiustizie. Conta la lealtà e conta l'amore. Io, Gianni, mia madre, l'uomo che lo assisteva, eravamo una famiglia. Quello conta». […]

ARTICOLI CORRELATI

simone caminada e gianni vattimo 2 vattimo simone caminada simone caminada simone caminada simone caminada gianni vattimo simone caminada e gianni vattimo simone caminada 5 simone caminada e gianni vattimo 1 gianni vattimo e simone caminada SIMONE CAMINADA