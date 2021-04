28 apr 2021 18:56

"HO VISSUTO MESI DI ANGOSCIA, ORA SONO SOLLEVATO" - COSA AVRÀ DA GIOIRE BENNO NEUMAIR PER IL RITROVAMENTO NELL'ADIGE DEL CADAVERE DEL PADRE PETER, CHE LUI STESSO HA AMMESSO DI AVER STRANGOLATO, COSÌ COME LA MADRE? IN TANTI COMINCIAVANO A PENSARE CHE IL 30ENNE DI BOLZANO POTESSE AVER NASCOSTO IL CORPO ALTROVE E QUINDI AVER MENITO DURANTE GLI INTERROGATORI - BENNO GIÀ IN PASSATO HA AVUTO PROBLEMI PSICHICI: SE GIUDICATO INCAPACE DI INTENDERE E VOLERE POTREBBE CAVARSELA CON UNA CONDANNA MITE...