"HO VISTO UNA FOTO DI GHISLAINE MAXWELL NUDA E INCINTA" - LE MISTERIOSE RIVELAZIONI DI UNA DELLE ACCUSATRICI DELL'APE REGINA DI EPSTEIN IN TRIBUNALE - ALLA GIURIA SONO STATE MOSTRATE ALTRI 19 FOTO, TROVATE SU UN CD NELLA CASA DI MANHATTAN DEL MILIARDARIO: IN UNA DELLE IMMAGINI MAXWELL MASSAGGIA I PIEDI DI EPSTEIN, IN UN'ALTRA I DUE SI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Il processo a Ghislaine Maxwell

Una delle quattro accusatrici di Ghislaine Maxwell ha sostenuto ieri, nella nuova udienza del processo alla sodale del miliardario Jeffrey Epstein, di aver visto foto della donna nuda e incinta. Alla giuria però ieri sono state mostrate altre foto, tra cui un’immagine di Maxwell che massaggia i piedi di Epstein e un’altra in cui i due si baciano.

L'accusatrice, Carolyn, ha detto sotto interrogatorio di aver visto una foto nella casa di Epstein di Maxwell «nuda e incinta». Maxwell non ha figli e in tribunale non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla presunta gravidanza.

Il processo a Ghislaine Maxwell 4

Prendendo posizione martedì, l'analista dell'FBI Kimberly Meder ha identificato le foto trovate dall'FBI durante un raid del 2019 nella villa di Epstein a Manhattan. Alla corte sono state mostrate 19 foto di Epstein e Maxwell trovate su CD presi dalla casa di Manhattan. Le foto sono state rilasciate al pubblico in bozzetti giudiziari.

Durante il controinterrogatorio, Meder ha detto di non sapere se le immagini fossero state alterate. La natura della relazione tra Maxwell ed Epstein è stata messa in discussione durante il processo di Maxwell, con i pubblici ministeri che li hanno caratterizzati come «partner in un crimine» mentre altri hanno testimoniato che sembravano essere una coppia o avere una relazione d'affari.

Il processo a Ghislaine Maxwell 3

All'inizio della giornata di martedì, la corte ha ascoltato l'analista informatico dell'FBI Stephen Flatley che ha parlato con la giuria dei dischi rigidi sequestrati durante il raid dell'FBI del 2019. Nell’ottobre del 002, sul disco rigido di un documento registrato su un computer di Maxwell, è stato trovato un documento Microsoft Word. Non è chiaro per chi fosse il documento, ma sembra essere qualcosa che Maxwell stava scrivendo per qualcun altro.

Il documento dice: «Jeffrey e Ghislaine sono stati insieme, una coppia, negli ultimi 11 anni. Sono, contrariamente a quanto la gente pensa, raramente a parte. Li vedo sempre insieme. Ghislaine è molto intelligente e di grande compagnia con un sorriso pronto e una risata contagiosa».

La foto di Epstein e Maxwell che si baciano

Il documento afferma che Maxwell ed Epstein «condividono molti interessi reciproci e si divertono molto insieme», aggiungendo che entrambi avevano «menti curiose». Il documento diceva: «Jeffrey e Ghislaine si complimentano molto bene e non riesco a immaginare l'uno senza l'altro. Oltre ad essere ottimi partner, sono anche i migliori amici».

Un altro documento Word sullo stesso disco rigido, anch'esso creato da Maxwell, era un annuncio che aveva scritto nel settembre 2001. Diceva: «Cercasi aiuto. Sei un massaggiatore? Lavoro a casa di Palm Beach. Ottima paga. Per lo più nei fine settimana. Si prega di chiamare il 351-1000. Lascia un messaggio».

Il processo a Ghislaine Maxwell 2

Lo stesso disco rigido conteneva messaggi di posta elettronica inviati da Maxwell nel maggio 2001 che rimproveravano il manager della casa di Epstein a Palm Beach, Juan Alessi, che lei chiamava John. Maxwell scrive a una donna di nome Sally che Alessi sta «facendo un lavoro davvero orribile».

Maxwell si lamenta della «piscina sporca» e di come le «creme da massaggio» di Epstein non siano state riordinate.

Maxwell dice che «non riesco a capire» come convincere John a seguire i suoi ordini.

la villa di epstein a palm beach 12

Maxwell chiede anche informazioni sullo stato di avanzamento del "manuale della famiglia", e sembra fare riferimento al libretto di 58 pagine con centinaia di elementi della lista di controllo per la gestione della residenza che era già stato ammesso come prova.

Un altro documento del settembre 2002 creato da Maxwell era intitolato: "Palm Beach new shampoo and massage products".

Juan Alessi 2

L'elenco conteneva 16 shampoo diversi e 13 prodotti per massaggi da utilizzare in casa, inclusi alcuni di marchi di fascia alta come Kiehls.