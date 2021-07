"INVINCIBILI", "BRAVISSIMA", "I NUOVI IMPERATORI" - LA STAMPA ESTERA ESALTA LA VITTORIA DEGLI AZZURRI - REAZIONE ENTUSIASTA SUI SITI STRANIERI PER L'IMPRESA DELL'ITALIA, CAMPIONE D'EUROPA - MARCA TITOLA "WEBLEYAZO" RIECCHEGGIANDO IL "MARACANAZO" DEL 1950 QUANDO IL BRASILE PERSE IN PATRIA CONTRO L'URUGUAY - PER L'EQUIPE E' "FELICITA'", MENTRE I SITI INGLESI PUNTANO SULL'"ORGOGLIO"...

Dall’Huffington Post

As (Spagna)

“Invincibili” secondo il francese l’Equipe, “Bravissima” titola lo spagnolo As, “I nuovi imperatori” per il portoghese A Bola. L’Italia viene celebrata dai principali quotidiani sportivi europei dopo la vittoria sull’Inghilterra nella finale di euro 2020. Marca titola “Wembleyazo” per sottolineare la sconfitta in casa dell’Inghilterra, riecheggiando il “Maracanazo” del 1950 quando il Brasile perse in patria contro l’Uruguay.

Subito dopo la vittoria di Donnarumma e compagni, sui siti dei quotidiani sono apparsi titoli che hanno descritto il trionfo azzurro. Si va dalla felicità de L’Equipe, sullo sfondo della comitiva azzurra con la coppa al cielo di Londra, alla Bbc, che scrive: “Italia campione di euro 2020 mentre l’Inghilterra subisce il dolore dei rigori”. In Spagna, As evidenzia la prova del portiere azzurro scrivendo “Donnarummazo en Wembley’. Per Marca, invece, è stata una “Eterna Italia”. E poi la Bild. Più che celebrare l’Italia, il quotidiano tedesco critica l’Inghilterra: “Calci di rigore! Inghilterra, ancora una volta niente!”.

Marca (Spagna)

I quotidiani inglesi invece scelgono la parola “orgoglio” per i Leoni d’Inghilterra guidato da Gareth Southgate, ancora una volta a secco in una competizione internazionale. “Il mondiale è solo fra un anno e mezzo” scrive in prima pagina The Sun.

