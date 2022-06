"IO OBIETTIVO NUMERO 2 DI MOSCA? QUANDO VEDI I LORO CRIMINI, CAPISCI CHE I RUSSI SONO CAPACI DI TUTTO" - LA MOGLIE DEL PRESIDENTE UCRAINO OLENA ZELENSKA HA RACCONTATO AL "GUARDIAN" LA SUA VITA DA FIRST LADY IN GUERRA - NIENTE CELLULARI, NESSUN SOCIAL, E' STATA SEPARATA SUBITO DA MARITO E TENUTA NASCOSTA INSIEME AI FIGLI IN UNA LOCALITA' SEGRETA - QUANDO LA RUSSIA HA ATTACCATO, LEI...

Andrea Nicastro per il corriere.it

Olena Zelenska 4

Olena Zelenska, ovvero come sopravvivere a quasi quattro mesi di caccia da parte di spie, missili, bombardieri e forze speciali della seconda potenza militare al mondo. L’intervista rilasciata dalla moglie del presidente ucraino a The Guardian è, assieme a quella di aprile del marito al settimanale Time, una ricostruzione dei primi giorni di guerra che servirà a storici e pianificatori militari.

Se è vero che il presidente era l’obbiettivo numero uno dell’attacco russo e la sua famiglia l’obbiettivo numero due, entrambi i target sono stati mancati. Presidente e consorte sono ancora vivi. È in egual misura un fallimento russo e un successo dei servizi di sicurezza ucraini. Com’è stato possibile? La conversazione con Shaun Walker dà alcuni indizi.

Olena Zelenska 3

Top Secret. Anzitutto Olena non conosceva alcun segreto militare. Zelensky leggeva i rapporti dell’intelligence occidentale, ma non ne parlava con la moglie e, decidendo di dormire in casa, neppure lui ci aveva veramente creduto. Quando, però, nella notte del 24 febbraio Olena si è svegliata per i bombardamenti, ha visto il marito già vestito e pronto ad andare alla riunione del Consiglio di sicurezza. Non si sarebbero più incontrati per settimane. «Aveva giacca e cravatta», ricorda la moglie. Il look «guerriero» è stata un’intuizione successiva, dello staff o del presidente, non della moglie. Per la coppia presidenziale tanta indipendenza non era una novità. «Ho saputo che si sarebbe candidato alla presidenza dalla televisione», ammette lei. Il giornalista la incalza: arrabbiata? affascinata? rassegnata? «Tutto l’arco delle emozioni», replica lei.

Olena Zelenska 2

Black out. Le comunicazioni sono il punto debole di molti ricercati. Ad Olena e ai figli i servizi segreti hanno imposto di lasciare alle spalle ogni apparato elettronico personale e abbandonare ogni social network. Un suo ingresso su Facebook, ad esempio, avrebbe potuto essere individuato fornendo le coordinate per un missile. Niente più telefonini o vita virtuale dunque. Era il presidente a telefonare, di tanto in tanto, su linee militari criptate.

Distacco. Marito e moglie si sono divisi da subito, come milioni di coppie ucraine. Mentre lui è rimasto a Kiev rigettando l’offerta americana di fuga («ho bisogno di armi, non di un taxi»), lei è stata posta al riparo in una località segreta «ma sempre in Ucraina» con i due figli Kyrilo (7 anni) e Oleksandra (17). «Seguivamo in ogni momento la tv», racconta la signora Zelenska. Angoscia per le immagini di Kiev sotto attacco, per lo stress visibile ad ogni video del marito e per i figli isolati da amici e compagni.

Olena Zelenska

Personalità. Olena è l’altra faccia di Volodymyr. Si conoscono da bambini, hanno fatto lo stesso liceo e la stessa università. Ma tanto lui adora essere al centro dell’attenzione, tanto lei è insicura in pubblico. Condividono però il senso dell’umorismo e così Olena ha scritto spesso gli sketch per le commedie di lui. «Solo che Volodymyr non si stanca mai. Anche quando litighiamo. A lui basta andare in scena e tutto il resto sembra non essere mai esistito».

Jill Biden e Olena Zelenska 2 ZELENSKY CON LA MOGLIE OLENA E I FIGLI olena zelenska VOLODYMYR ZELENSKY CON LA MOGLIE OLENA volodymyr e olena zelensky 2 olena zelensky 1 volodymyr e olena zelensky 3 olena zelensky 2 volodymyr e olena zelensky 1 Jill Biden e Olena Zelenska 5