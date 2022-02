"IO E SERENA NON SIAMO MAI STATE LIBERE. FIN DA BAMBINE, TUTTO CIO' CHE ABBIAMO FATTO E' STATO LAVORARE" - VENUS WILLIAMS E LA SORELLA, SULLA COPERTINA DELLA RIVISTA "HARPER'S BAZAAR", RACCONTANO I LORO PROGETTI PER IL FUTURO - "DICIAMO CHE DIVENTEREMO BODY BUILDERS DOPO IL TENNIS. POTREBBE NON SUCCEDERE ESATTAMENTE COSI', MA NON SI SA MAI"... - FOTO

Dagotraduzione dal Daily Mail

serena e venus williams

«Io e Serena non siamo mai state libere. Fin da bambine, tutto ciò che abbiamo fatto è stato lavorare». Sul numero di marzo della rivista Harper’s Bazaar, Serena e Venus Williams, fotografate in costume da bagno, raccontano i loro progetti per il futuro.

«Penso che per me e Serena la libertà è surreale. Non siamo mai state libere». Nell'intervista, Venus ha scherzosamente elaborato i loro piani per quando si ritireranno dal tennis. «Serena e io diciamo che diventeremo body builders dopo il tennis. Potrebbe essere estremo. Potrebbe non succedere esattamente così, ma non si sa mai».

Nel frattempo, Serena ha spiegato di non pensare alla sua eredità. «È qualcosa a cui non penso né voglio», ha detto. «Non voglio pensare a cosa sto lasciando. Penso solo a chi sono ogni singolo giorno a porte chiuse e dietro le telecamere. Ed è su questo che mi concentro».

serena e venus williams 9

Venus è stata anche reticente nel discutere l'impatto della sua eredità, dicendo: «Sono così ispirato anche da altri changemaker. Adoro il design. Adoro il tutoraggio. Amo trasmettere quello che so».

Sebbene entrambe le sorelle abbiano ottenuto risultati straordinari nelle loro lunghe carriere, Venus si è affrettata a elogiare sua sorella, citando i 23 titoli del Grande Slam di Serena. «Serena è quella con tutti i trofei», ha detto ad Harper's, nonostante sia stata incoronata sette volte campionessa del Grande Slam.

Venus ha anche riflettuto sulla copertura mediatica delle sorelle nelle loro prime carriere. «Di solito in una famiglia c'è un buon giocatore e poi l'altro non è eccezionale», ha detto Venus. «E penso che la gente abbia detto a Serena che non sarebbe stata eccezionale. L'impavidità con cui si è avvicinata al gioco è stata qualcosa che ho sempre ammirato molto».

serena e venus williams 8

«Lei non accetta di essere seconda. Lei stessa mi ha detto esplicitamente che gioca per il primo posto». Le sorelle hanno anche discusso di King Richard, il film acclamato dalla critica del 2021 di cui sono state produttrici esecutive.

King Richard segue l'ascesa alla grandezza di Venus e Serena, ma è in gran parte incentrato sul padre Richard, interpretato da Will Smith. Venus ha detto: «Penso che la gente non abbia nemmeno pensato a quello che è successo prima che diventassimo professioniste».

Serena ha osservato: «Questo non è un film sul tennis. Questo è un film sulla famiglia». Ha spiegato la sua visione del film, paragonando King Richard a un film di supereroi. «Sono una sognatrice e amo la Marvel», ha detto Serena ad Harper's. «Penso che King Richard sia come Iron Man e che ci siano ancora altre storie attorno ad esso».

serena e venus williams 3

«La prossima, ovviamente, sarebbe la storia di Venus, e poi c'è sempre la storia delle nostre altre tre sorelle, e poi c'è la mamma, e poi c'è la storia di Serena». «Quando lo guardo, vedo che comprende tutto questo genere di cose da supereroi».

Serena ha spiegato come il ritratto nel film del padre, che ha dato la priorità alla salute e alla felicità rispetto alla carriera, ha sfidato la percezione comune di molte persone dei genitori degli atleti professionisti. «Molte persone hanno questa storia diversa di padri sportivi, specialmente padri del tennis, che sono davvero prepotenti», ha detto. «E non era necessariamente mio padre. Tutti dicono, “Beh, come fai a giocare a tennis per così tanto tempo?' È perché non siamo cresciuti in un ambiente in cui era qualcosa che detestavamo”».

Serena ha detto che era spesso riluttante a raccontare a suo padre delle sue ferite poiché sapeva che avrebbe insistito affinché si riposasse prima di continuare a giocare. «Mi dice sempre “Prenditi il tuo tempo. Starai bene. Non giocare”».'

serena e venus williams 2

Ha anche condiviso un importante consiglio che Richard ha dato a lei e ai suoi fratelli. Serena ha detto: «Mio padre ci ha sempre detto di pianificare in anticipo. Se non riesci a pianificare, hai intenzione di fallire».

Ha aggiunto: «Non abbiamo mai programmato di giocare solo a tennis e di essere solo tennisti. Avevamo pianificato di fare di più».

Serena ha anche discusso del ritratto nel film della sua sorellastra Yetunde, uccisa in una sparatoria nel 2003, e della reazione della figlia di quattro anni Olympia al film.

«Ci siamo assicurati di eliminare le cose che non erano adatte ai bambini», ha detto Serena. «Non ha mai incontrato mia sorella maggiore. Dice di capire che Tunde non è nei paraggi. È stato interessante per me in un modo triste, ma almeno la conosce un po' meglio».

serena e venus williams 6

Serena ha anche sottolineato gli stretti legami della famiglia. Ha spiegato che, sebbene non celebrino le feste da quando sono cresciuti come testimoni di Geova, fanno delle riunioni di famiglia una priorità. Ha detto: «Ci piace davvero trovare sempre il modo per stare in compagnia».

Venus ha anche valutato l'importanza della loro famiglia come modello per altre famiglie afroamericane, anche se ha affermato che la loro famiglia era «solo unica per noi stessi». Ha continuato: «Ovviamente siamo una famiglia afroamericana ed è importante che le persone vedano le famiglie afroamericane in quella dinamica ... per avere un modello di ruolo». Anche se, ha affermato: «La nostra famiglia era super unica».

