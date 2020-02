"IO SONO UNA SCROFA? E TU SEI UN DEFICIENTE CON IL PISELLINO" - ELETTRA LAMBORGHINI PORTA UN PO’ DI ELEGANZA AL FESTIVAL CON UNA RISPOSTA CAZZUTA A UN SUO HATER CHE LA INSULTAVA PER LE FORME ROTONDE (“PALLA DI LARDO”): “SEI PROPRIO UN DEFICIENTE. IL PROFILO FAKE È DOVUTO DAL FATTO CHE HAI IL PISELLINO PIÙ PICCOLO DI UNA MOLLICA DI PANE, QUESTA COSA TI HA RESO INFELICE ED ARRABBIATO COL MONDO…” - LE FOTO IN TOPLESS DI ELETTRA LAMBORGHINI + LO SCATTO CON IL DILDO IN CAMERA...

ELETTRA LAMBORGHINI

Da www.liberoquotidiano.it

C'è grande curiosità per l'esibizione di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo 2020. La nota ereditiera si è ormai affermata in qualità di showgirl e non disdegna neanche il canto: sul palco dell'Ariston si presenterà con Musica e il resto scompare, dopodiché il prossimo 14 febbraio uscirà l'album Twerking Queen. Alla vigilia del Festival, Elettra Lamborghini ha sfilato sul red carpet, ma alcuni hater le hanno lasciato commenti poco carini sui social.

In particolare la showgirl ha risposto alla provocazione di un utente in incognito: "Bella palla di lardo. Cafona peggio di una scrofa". "Sei proprio un deficiente - la replica della Lamborghini - sicuramente il profilo fake è dovuto dal fatto che hai il pisellino più piccolo di una mollica di pane, questa cosa ti ha reso infelice ed arrabbiato col mondo. Mi dispiace, pisellino...". Con l'ironia Elettra ha massacrato l'hater, dimostrando ancora una volta di non essere una che le manda a dire: di sicuro la sua presenza non passerà inosservata sul palco dell'Ariston.

