LE "ISTITUZIONI" STANNO CROLLANDO - NON STIAMO PARLANDO DI POLITICA MA DI RISTORANTI: A NAPOLI LA CELEBRE "ANTICA PIZZERIA BRANDI" È STATA CHIUSA DAI NAS - AD AGOSTO, NELLA STORICA PIZZERIA DOVE SI DICE CHE FU INVENTATA LA PIZZA MARGHERITA, I CARABINIERI AVEVANO TROVATO DELLE CARENZE IGIENICO-SANITARIE - DOPO QUALCHE MESE LE CARENZE NON SONO STATE SANATE E I NAS HANNO TIRATO GIÙ LA SERRANDA...

(ANSA) - Chiusa da Nas e Asl, stamane a Napoli, l'Antica Pizzeria Brandi, locale storico tra i più rinomati in città dove, secondo la tradizione, fu inventata nel 1889 la pizza Margherita. Secondo quanto si è appreso, le autorità nel corso di una ispezione ad agosto avevano riscontrato delle carenze igienico-sanitarie ed imposto delle prescrizioni, rispetto alle quali oggi il locale sarebbe stato trovato inadempiente.

Sui social, con un post multilingue tradotto anche in arabo e in cinese, la pizzeria Brandi rende noto di essere chiusa oggi e domani "per manutenzione straordinaria". Il locale è stato chiuso su disposizione delle autorità sanitarie ma all'interno si stanno svolgendo lavori per ottemperare alle prescrizioni dei Nas e della Asl in modo da poter riaprire. L'Antica Pizzeria Brandi ha sede in salita Sant'Anna di Palazzo, a Chiaia, salotto buono della città: al suo interno è collocata una lapide che ricorda, nel 1989, i 100 anni dalla creazione nel locale della prima pizza Margherita. Segnalato e censito da guide turistiche di mezzo mondo, il locale vanta anche il titolo di "più antica pizzeria del mondo", aperta nel 1760.

