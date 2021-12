3 dic 2021 20:15

"JEFFREY EPSTEIN HA VISITATO LA CASA BIANCA PER 17 VOLTE QUANDO ERA IN CARICA BILL CLINTON" - IL "DAILY MAIL" HA OTTENUTO IN ESCLUSIVA IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA RESIDENZA DEL PRESIDENTE: TRA IL 1993 E IL 1995 IL MILIARDARIO SI E' PRESENTATO IN 14 GIORNI DIVERSI E, IN TRE OCCASIONI, PER DUE VOLTE IN UN GIORNO SOLO - CLINTON HA SEMPRE DETTO "DI NON SAPERE NIENTE DEI TERRIBILI CRIMINI" COMPIUTI DALL'AMICO, MA...