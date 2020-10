"JIMMY", CHE FENOMENO – È STATO ARRESTATO IN CALABRIA LUIGI PALMA, DETTO "JIMMY", MEDICO ROMANO RICERCATO NEGLI USA PER LA MORTE DI 700 TOSSICODIPENDENTI – PALMA AVEVA UNA SERIE DI CLINICHE VISITATE DA MIGLIAIA DI TOSSICI CHE, FINGENDOSI AMMALATI CRONICI, RICEVEVANO ANTIDOLORIFICI CHE POI VENIVANO IN PARTE CEDUTI AGLI SPACCIATORI…

Carlo Macrì per il "Corriere della Sera"

luigi palma

Il medico oculista Luigi Palma, detto Jimmy, indagato in America con l'accusa di aver causato la morte di 700 tossicodipendenti, è stato arrestato, domenica sera nella Locride. Cinquantaquattro anni, di Riano (Roma), Palma si era dato alla latitanza per sfuggire al decreto di estradizione negli Usa, emesso dalla Corte d'Appello di Roma il 20 maggio scorso. La voglia di un gelato nella piazzetta di uno dei borghi più suggestivi della Calabria gli è stata, però, fatale. Il medico domenica pomeriggio è stato fermato a un posto di blocco dai carabinieri di Locri, a bordo di una Panda, guidata da un suo amico 66enne di Grotteria Mare, da poco rientrato dal Canada. Davanti ai carabinieri i due hanno manifestato un certo nervosismo.

carabinieri

Palma, in particolare, senza che i militari avessero richiesto la sua identità, si è precipitato a fornire il tesserino di medico che, in tempo di Covid, avrebbe dovuto garantirgli una sorta di lasciapassare. Un gesto che ha insospettito i militari che hanno interrogato la banca dati per conoscere eventuali pendenze del professionista. E così è venuto fuori che, il signore dai modi garbati, altro non era che «Jimmy» Palma. Nel 1994 il medico aveva lasciato l'Italia per trasferirsi a Miami dove ha vissuto insieme alla moglie colombiana e due figli.

farmaci

Era considerato un ottimo professionista. Nel 2009 insieme a un altro italiano, Luca Sartini, e altri cinque americani ha creato una serie di cliniche del dolore in Florida e Tennessee gestite da «Urgent Care & Surgery Center Enterprise». Tra il 2009 e il 2015 le strutture meglio conosciute come «Pill Mill»(il Mulino delle pillole), sono state visitate da migliaia di tossicodipendenti che, fingendosi ammalati cronici, ricevevano antidolorifici come l'ossicodone, ossimorfone e morfina, farmaci che hanno lo scopo di lenire il dolore causato da patologie croniche. I falsi malati tenevano per loro solo una parte di questi farmaci, cedendo la restante agli spacciatori, che pagavano la visita in clinica e utilizzavano i farmaci per alimentare il mercato nero. I pagamenti avvenivano in contante perché i proprietari delle cliniche rifiutavano il pagamento attraverso le assicurazioni.

droga

L'indagine dell'FBI ha scoperto che il traffico degli antidolorifici ideato dal medico italiano ha messo in circolazione circa sei milioni di dosi che hanno portato nelle casse dei fondatori delle strutture circa 21 milioni di dollari. Cento spacciatori sono finiti sott' inchiesta. Il dipartimento di giustizia americano ha messo sott' accusa anche Palma e i suoi soci, ipotizzando che ben 700 suoi pazienti siano morti a causa del sovradosaggio degli stupefacenti prescritti.

pillole

Nel 2017 il medico scappò dalla Florida, rientrando in Italia sperando di evitare l'arresto. Il mandato di cattura l'ha raggiunto ugualmente e nel 2018 è stato arrestato a Roma e messo ai domiciliari in attesa dell'estradizione. Scarcerato per scadenza dei termini, si è dato alla latitanza scegliendo la Locride come rifugio. Quest' estate Jimmy Palma insieme alla famiglia ha trascorso le vacanze a Marina di Gioiosa dove aveva preso alloggio in un appartamento del centro.

pillole