1. AMBER HEARD SUL BANCO DEI TESTIMONI, MISSIONE: RIBALTARE LE ACCUSE DI JOHNNY DEPP

Estratto da repubblica.it

[…] «Sono qui perché il mio ex marito mi ha fatto causa. Non ho parole per descrivere quanto è orribile», ha detto l'attrice. «Faccio fatica a trovare le parole per descrivere quanto questo sia doloroso. È orribile per me stare qui per settimane e rivivere tutto», ha detto la star di Aquaman la cui deposizione dovrebbe durare parecchi giorni.

«Eravamo innamorati» ha raccontato rispondendo alle domande del suo team legale. Amber Heard ha aggiunto, trattenendo le lacrime, che stare con Depp «era una assoluta magia». «Sentivo che quell'uomo mi conosceva, mi vedeva, come nessuno prima di lui», ha sottolineato l'attrice parlando del viaggio fatto con il compagno per promuovere nel 2011 il film The rum diary in cui avevano recitato entrambi.

«Quando ero con Johnny mi sentivo la persona più meravigliosa del mondo. Mi faceva sentire vista. Mi faceva sentire come se valessi un milione di dollari», ha proseguito Heard, precisando d'altra parte che la relazione era in quella fase ancora segreta perchè l'attore non aveva ancora ufficialmente rotto con Vanessa Paradis, la madre dei suoi due figli. […]

2. DEPP CONTRO HEARD, AMBER: "NON DIMENTICHERO' MAI LE PRIME BOTTE"

Dall’Ansa.it

«Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All'inizio ho riso, pensavo che scherzasse». Così Amber Heard ha descritto quello che a suo dire sarebbe stato il primo episodio di violenza dell'attuale ex marito Johnny Depp che le sta facendo causa per diffamazione. «Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano» e «c'era un barattolo di cocaina vicino», ha detto la Heard nel primo giorno della sua deposizione nell'aula di Fairfax in Virginia. Mortificato e singhiozzando Johnny poi si sarebbe scusato: «"Non lo farò più", diceva: "Pensavo di aver messo a bada questo mostro"».

La testimonianza si è chiusa per la serata dopo che la Heard ha raccontato di un turbolento viaggio in barca alle Bahamas con i due figli di Johnny Depp. L'attore era nervoso e di frequente ubriaco anche perché era sul punto di vendere il suo yacht alla scrittrice J. K. Rowling. La figlia Lily-Rose era a sua volta turbata per le intemperanze paterne e Depp aveva dato la colpa a Amber, ha testimoniato l'attrice, che a suo dire avrebbe fatto la spia con i due ragazzi.

La Heard ha detto che in quell'occasione Depp minacciò di ucciderla: «Mi prese per il collo e restò così per un minuto dicendo che avrebbe potuto ammazzarmi e che ero un imbarazzo per lui». Amber poi lasciò lo yacht in elicottero con la figlia di Johnny in lacrime. Questo racconto ha provocato la reazione più forte da parte di Depp in tutta la giornata: quando l'avvocato di Amber ha mostrato alla corte sms che lui aveva mandato a lei dopo la partenza, l'attore ha scosso la testa e detto «wow».

3. AMBER HEARD SINGHIOZZA MENTRE RACCONTA ALLA CORTE COME "JOHNNY DEPP L'HA PERQUISITA IN CERCA DI COCAINA"

Dagotraduzione dal Daily Mail

Durante la sua testimonianza al processo per diffamazione in corso in Virginia, Amber Heard ha raccontato due episodi di violenza già in parte anticipati dai testimoni nelle scorse settimane: quello in cui, a suo dire, Johnny Depp le avrebbe infilato le dita nella vagina in cerca di cocaina, e un altro in cui l’attore avrebbe tenuto il suo cane fuori dal finestrino in un accesso di rabbia.

Nel maggio del 2013, Heard e Johnny Depp erano in vacanza in roulotte a Hicksville, in California, vicino Joshua Tree. Una notte erano seduti intorno a un falò, e una donna vicina a Heard, sotto l’effetto dell’MDMA, aveva poggiato la testa sulla spalla dell’attrice. «Johnny si è arrabbiato. Pensavamo stesse scherzando. La donna gli ha detto ridacchiando: “Ehi amico, cosa stai facendo?”. E lui: “pensi di toccare la mia fottuta ragazza? Quella è la mia fottuta ragazza”».

«Lei ha iniziato a piangere e ha alzato la mano. Johnny l’ha afferrata per il polso, l’ha attorcigliato e l’ha tirata a sé. Poi le ha detto: “Sai quanti chili di pressione ci vogliono per rompere un polso umano?”. Lei piangeva». A quel punto Heard è intervenuta e ha riportato Depp nella roulotte. «Johnny mi ha detto che non sono stata onesta sulla mia relazione con quella donna».

Quando la coppia è tornata nella roulotte, poi, lui ha continuato ad accusarla di mentire. «Ha iniziato a distruggere le cose. Ha preso qualcosa sul tavolo e l’ha gettato contro l’armadietto di vetro». «Urlava contro di me, alla fine sono tornata nella zona della camera da letto e lui mi ha seguita. Stava cercando qualcosa. Sono andata in bagno e quando sono uscita mi ha chiesto dov’era e da quanto tempo lo stavo nascondendo». «Mi ha detto: “sai di cosa sto parlando, cazzo, sii onesta con me. Dove la stai nascondendo?”». Poi «ha iniziato ad accarezzarmi, mi ha strappato il vestito. ­ Mi ha afferrato il seno, mi ha toccato le cosce, mi ha strappato le mutande e ha iniziato a cercare nella cavità. Ha detto che stava cercando la sua cocaina, la sua coca».

Mentre piangeva, Heard ha ricordato: «Mi ha infilato le dita dentro. Sono rimasta semplicemente lì, a fissare quella luce, non sapevo cosa fare. Ha girato le dita».

Heard ha poi raccontato che a marzo del 2013 Depp era «davvero pazzo» e che lui la accusava di avere altre relazioni. Un giorno Heard aveva dovuto chiamare la sorella di Johnny, Christi, per farlo uscire di casa. Ma una volta in macchina le cose avevano preso brutta piega.

«Aveva il finestrino abbassato. Ad un certo punto ha iniziato a ululare fuori dal finestrino e ha afferrato Boo il suo cane, un Yorkie leggermente più grosso. Lo prende e lo tiene fuori dal finestrino dell'auto in movimento. Ulula come un animale mentre tiene il cane fuori dalla finestra.

«Tutti in macchina si sono bloccati. Nessuno ha fatto niente. Anch'io ero combattuta su cosa avrei dovuto fare. Non volevo fare niente che gli facesse lasciare andare il cane. Nessuno ha fatto niente. Alla fine gli ho rimesso le braccia nel veicolo e ho riportato il cane sul sedile».

