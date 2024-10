"KADIR COSTRINGE MIA FIGLIA A SVOLGERE LAVORETTI UMILIANTI O A SOTTOSTARE A PENITENZE, COME QUANDO GIRÒ NUDA IN STRADA" - PARLA IL PADRE DI UNA RAGAZZA CHE DALLA SICILIA SI È TRASFERITA IN SALENTO PER ANDARE A VIVERE CON IL SANTONE KADIR, IL PRESUNTO LEADER DELLA "SETTA DI MIGGIANO": "ERA UNA RAGAZZA SOLARE E SORRIDENTE. ORA NON LO È PIÙ. LUI LA COSTRINGE A LUNGHI PERIODI DI DIGIUNO PER ‘PUNIRLA’, PER ‘SALVARLE E PURIFICARLE L’ANIMA'. HA PERSO 10 CHILI E TEMO PER LA SUA SALUTE, È ANEMICA…"

"Mia figlia era una ragazza solare e sorridente, ora non lo è più." Arrivano nuove accuse a Kadir, il presunto santone di Miggiano, in Salento: a rivolgergliele è il padre di Marica, una delle sue adepte, che ha denunciato l’uomo dopo che la ragazza, che soffre di anemia, è andata via di casa e ha perso almeno 10 chili.

Siciliana, Marica ha lasciato nel 2023 il posto di lavoro come cameriera in un ristorante-pizzeria di Donnalucata. Un giorno dello scorso inverno è andata a fare la spesa nuda al supermercato, pare in obbedienza al suo leader spirituale, Kadir appunto, conosciuto via Facebook nel periodo della pandemia. […]

"Mia figlia aveva un fidanzato, ma dopo la fine della loro relazione è iniziato questo calvario. Lavorava come cameriera in un bar, poi ha conosciuto Kadir", dice ancora il padre al Corriere della Sera. Il padre spiega che Marica ha iniziato a sentire il santone telefonicamente, poi, un giorno di fine agosto, ha lasciato la propria abitazione di Scicli, nel Ragusano, per non farci più ritorno. Ora vive in Salento con Kadir e altri adepti.

"Abbiamo saputo che Kadir la costringe a lunghi periodi di digiuno per ‘punirla’, per ‘salvarle e purificarle l’anima’. Oltre a questo, la costringe a svolgere lavoretti umilianti o a sottostare a penitenze, come quella che fece quando girò nuda" ha spiegato ancora il padre.

L'uomo pare rassegnato: pensa sia impossibile convincerla a tornare, poiché non vuole sentire critiche su Kadir, protagonista nei giorni scorsi di un'aggressione ai danni dell'inviata de La vita in diretta. […] Secondo l'uomo, la figlia non avrebbe mai subito abusi sessuali, ma la situazione è comunque preoccupante. […]

