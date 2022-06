"KIM KARDASHIAN HA ROVINATO IL VESTITO DI MARILYN MONROE" - UN FAN DI MARILYN ACCUSA L'INFLUENCER CULOIDE DI AVER DANNEGGIATO L'ABITO DA 5 MILIONI DI DOLLARI CHE L'ATTRICE INDOSSO' NEL 1962 AL COMPLEANNO DI KENNEDY - KARDASHIAN LO AVEVA PRESO IN PRESTITO DAL MUSEO IN CUI E' ESPOSTO PER SFOGGIARLO DURANTE IL "MET GALA" DEL MESE SCORSO - MA NONOSTANTE LA DIETA, NON ERA RIUSCITA A CHIUDERE LA CERNIERA E...

Dagotraduzione dal Daily Mail

kim kardashian con il vestito di marilyn al met gala 3

Un fan di Marilyn Monroe ha accusato Kim Kardashian di aver danneggiato l’iconico abito che l’attrice ha indossato per cantare “Happy Birthday” all’allora presidente John Fitzgerald Kennedy nel 1962. Kardashian aveva affittato l’abito per indossarlo al Met Gala del mese scorso.

Secondo “The Marilyn Monroe Collection”, che ha condiviso una foto del vestito prima e dopo il Met Gala, all’abito adesso mancano «alcuni cristalli».

Le immagini virali sono state scattate da ChadMichael Morrisette il 12 giugno e condivise dall’account gestito dallo storico e collezionista Scott Fortner: «Tanto per mantenere "l'integrità del vestito e la conservazione". @ripleysbelieveitornot, ne è valsa la pena?» si legge nella didascalia che accompagna l’immagine, in cui viene taggato anche il museo di Hollywood che ospita il vestito.

Il vestito prima del Met

L’abito è stato prestato a Kardashian dal museo “Ripley’s Believe it or not!”, che fino al mese scorso lo aveva conservato in un ambiente a temperatura controllata. I funzionari del museo avevano scritto a maggio: «È stata prestata molta attenzione a preservare questo pezzo di storia della cultura pop. Con il contributo di ambientalisti, estimatori e archivisti dell'abbigliamento, le condizioni dell'indumento sono state la priorità assoluta. Credici o no! non sono state apportate modifiche all'abito e Kim si è persino cambiata per indossare una copia del vestito dopo l’ingresso sul tappeto rosso!».

Centinaia di fan sono passati ai commenti per sottolineare il presunto danno nelle foto del "prima e dopo" condivise dalla "Marilyn Monroe Collection", anche se non c'era modo di confermare la validità delle immagini. «Mancano così tanti cristalli e quegli strappi!», ha scritto una persona. «Che disastro!!» «Non solo l'allungamento attorno alla cerniera, ma se guardi il lato superiore sinistro, mancano diversi cristalli!» ha aggiunto un altro.

Il vestito dopo il Met

«Il danno è stato fatto e non può essere riparato», si lamenta un terzo. «Il tessuto è strappato. Immagina cosa sarebbe potuto succedere se Kim avesse indossato l'abito ancora più a lungo. Sono così triste di vedere questo».

Tuttavia, una fonte vicina a Kardashian ha detto al "Daily Mail" che le immagini non sono accurate e le accuse di aver danneggiato il vestito sono false. L'insider ha aggiunto che il vestito aveva segni di usura già prima che Ripley lo acquistasse, e inoltre Kardashian lo avrebbe tenuto addosso per meno di 15 minuti.

Kardashian è stata la prima persona a mettere l'abito da quando è stato indossato da Monroe nel 1962. Ha ammesso di aver perso 7 kg in tre settimane per adattarsi all'abito, ma di non essere stata in grado di chiuderlo con la cerniera, tanto da aver indossato uno scialle di pelliccia per coprire l’apertura.

Il vestito prima del Met 2 Il vestito dopo il Met 3 Il vestito dopo il Met 4 Il post di Ripley di maggio marilyn monroe Il vestito esposto al museo Il vestito dopo il Met 2 il vestito di marilyn monroe indossato da kim kardashian Kim Kardashian con il vestito di Marilyn 2 Marilyn canta Happy Birthday Mr President 4 Abito di Marilyn in mostra Marilyn canta Happy Birthday Mr President 3 Kim Kardashian con il vestito di Marilyn Marilyn canta Happy Birthday Mr President kim kardashian con il vestito di marilyn al met gala 2