2 feb 2022 19:36

"KIM" NON MUORE SI RIVEDE - DOPO CINQUE MESI DI ASSENZA DALLE SCENE, LA MOGLIE DEL DITTATORE NORDCOREANO KIM JONG UN È APPARSA DURANTE UN CONCERTO PER IL CAPODANNO LUNARE ORGANIZZATO A PYONGYANG - LA COPPIA E' STATA ACCOLTA DA UNA VALANGA DI APPLAUSI (MOLTO SPONTANEI) - SECONDO L'INTELLIGENCE COREANA, LA DONNA SI ERA INABISSATA PER VIA DEL COVID... - VIDEO