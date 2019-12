"LOLLO" MA NON MOLLO - UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DOVRÀ OCCUPARSI DELLA GESTIONE SOCIETARIA E DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI GINA LOLLOBRIGIDA: LA DIVA, A 92 ANNI, AVEVA FATTO RICORSO CONTRO LA DECISIONE, AFFIDANDOSI ANCORA UNA VOLTA AL 32ENNE ANDREA PIAZZOLLA, L’ASSISTENTE E CONFIDENTE, RINVIATO A GIUDIZIO PER CIRCONVENZIONE DI INCAPACE…

P. Flo. per “la Verità”

andrea piazzolla gina lollobrigida (4)

Anche Gina Lollobrigida non sarebbe più in grado di essere autonoma. Il mese scorso, la Corte d' appello di Roma aveva respinto il ricorso dell' attrice che non voleva saperne di avere al suo fianco un amministratore di sostegno nominato dal tribunale.

La diva è «fragile» secondo quanto ha appurato la consulente tecnica Paola Cavatorta, incaricata di valutare le condizioni della «Bersagliera», protagonista di Pane amore e fantasia assieme con Vittorio De Sica e di tanti successi internazionali, oggi novantaduenne.

lollobrigida e piazzolla

Per la psichiatra e psicoterapeuta, la «Lollo» attraverserebbe «momenti di autentico disorientamento spazio temporale per lo più innestati da tematiche persecutorie», alternerebbe momenti di lucidità quando ricorda momenti della sua carriera e della sua vita artistica, ad altri in cui appare «confusa».

È andata a Los Angeles, dove si gira The Last Diva, il documentario sulla sua lunga carriera, ma i giudici l' hanno ritenuta avulsa dalla sua vita quotidiana, non sarebbe al corrente di quale sia l' ammontare dei suoi beni e di chi si occupi delle società che possiede: «Ha fornito risposte non esaurienti, talvolta confuse, non ricordando alcun dato relativo ai ricavi, ai costi e al rendimento». Quale novantenne farebbe diversamente?

lollobrigida e piazzolla 2

Già nel 2014 si era profilata l' ombra di un ads, chiesto al giudice tutelare dall' unico figlio della diva, Andrea Milco Skofic che lamentava di non riuscire più a comunicare con la madre. Figlio e nipote non avrebbero più accesso alla casa della Lollobrigida, il cui patrimonio sarebbe nelle mani di Andrea Piazzolla, trentaduenne assistente e confidente della diva, rinviato a giudizio per circonvenzione di incapace.

gina lollobrigida su vanity fair

La prima perizia psichiatrica stabilì che l' attrice era sana, dopo qualche anno i consulenti tecnici la pensano diversamente. Gli anni che passano si fanno sentire, così pure le pressioni della famiglia sulla «Lollo» che vuole continuare a fare di testa sua.

andrea piazzolla

Come quando ebbe la chiacchierata relazione con Javier Rigau, il catalano di oltre trent' anni più giovane che diceva di averla sposata per procura nel 2010. Nel febbraio di quest' anno la Sacra Rota dichiarò inesistenti le nozze, con sentenza di annullamento siglata dal Papa.

andrea piazzolla con una pagani huayra

La Lollobrigida era stata vittima di un raggiro, come aveva sempre dichiarato. Adesso un amministratore di sostegno dovrà occuparsi della gestione societaria e del patrimonio immobiliare della diva, che però continua a tenere al suo fianco Piazzolla.

andrea piazzolla gina lollobrigida (2) andrea piazzolla su porsche carrera gt andrea piazzolla con gina lollobrigida gina lollobrigida e franco zeffirelli gina lollobrigida adirano aragozzini e gina lollobrigida andrea piazzolla Gina Lollobrigida Marilyn Monroe LOLLOBRIGIDA gina lollobrigida Lollobrigida LOLLOBRIGIDA2 LOLLOBRIGIDA BARNARD Lollobrigida LOLLOBRIGIDA LOLLOBRIGIDA LOLLOBRIGIDA LOLLOBRIGIDA gina lollobrigida andrea piazzolla con ferrari gina lollobrigida gina lollobrigida Gina Lollobrigida Marilyn Monroe andrea piazzolla andrea piazzolla con ferrari e kefiah andrea piazzolla con ferrari andrea piazzolla con gina lollobrigida gina lollobrigida con il figlio milko skofic gina lollobrigida il tramonto di una dea andrea piazzolla e gina lollobrigida andrea piazzolla gina lollobrigida (1) andrea piazzolla gina lollobrigida (3)