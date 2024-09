"LUI È IL MIO MIGLIORE AMICO. C’ERAVAMO SEMPRE UNO PER L’ALTRO. E ORA È COME AVER PERSO UNA PARTE DI ME" - PARLA UN AMICO DEL 17ENNE CHE HA UCCISO I GENITORI E IL FRATELLO A PADERNO DUGNANO: "NON HO MAI VISTO NULLA DI STRANO, NON SEMBRAVANO ESSERCI PROBLEMI CON I GENITORI E IL FRATELLO" - "NON È VERO CHE È UNA PERSONA INTROVERSA E POI NON FUMA, ZERO ALCOL" - "QUANDO L'HO SAPUTO SONO SBIANCATO. CREDEVO CHE..."

«L’ho scoperto domenica mattina. Un amico mi ha inviato il link d’un articolo: “Triplice omicidio a Paderno”. D’istinto gli ho risposto: “Chiedo a Riccardo se ne sa qualcosa”. E gli ho inoltrato il messaggio: “Guarda”. Subito dopo ho osservato meglio la foto nella pagina. E ho riconosciuto quel vialetto: quante giornate c’ho passato là con Riccardo... A quel punto sono sbiancato. Ho sperato fosse un vicino, ma poi ho visto i nomi delle vittime...».

Quel «Riccardo» a cui gira il messaggino è il 17enne arrestato domenica all’alba con l’accusa di aver ucciso il padre, la madre e il fratellino 12enne. A parlare è Alessandro. Ha 18 anni. E gli ultimi quattro, quelli del liceo, li ha passati con Riccardo. […]

Che idea ti sei fatto?

«Per ore, finché non ha confessato, io gli ho creduto. Stavo dalla sua parte. Credevo davvero che fosse intervenuto contro il padre, in difesa di sua madre e suo fratello. In alcuni momenti, a quella versione mi ci aggrappo ancora, spero sia stato forzato a confessare... No, non può essere stato lui. Il ragazzo che conosco non può averlo fatto...».

[…] Lo descrivono come introverso, schivo...

«Non è vero. […] Riccardo non è schivo. È un ragazzo solare, che fa amicizia in fretta e a cui piace stare in compagnia. Ecco, non ama il caos. A una serata sui Navigli preferisce un’uscita qua in zona, andare in bici al centro commerciale a giocare a biliardo. E poi, non fuma, zero alcol... È allergico: un sorso di birra e diventa bordeaux». […]

Hai notato o ti ha mai confidato problemi in famiglia?

«Mai. Facevamo i compiti assieme, spesso a casa sua, ma non ho mai visto nulla di strano, di sbagliato, nei rapporti con i genitori e il fratello. Non sembravano esserci problemi. Erano una famiglia normalissima».

Quando vi siete sentiti l’ultima volta?

«Un paio di giorni fa. Ci siamo scambiati video divertenti di TikTok, per ridere, e ci siamo messaggiati un po’. Ora qualche amico è spaventato. Io, no. È il mio migliore amico. C’eravamo sempre uno per l’altro. E ora è come aver perso una parte di me».

