23 nov 2020 09:31

"LUI NON AVEVA LA PATENTE” – TRAGEDIA IN SARDEGNA DOVE DUE GIOVANISSIMI FIDANZATI (LUI 18 ANNI, LEI 17) SI SCHIANTANO CONTRO UN TRATTORE CON RIMORCHIO: ASPETTAVANO UN FIGLIO DA QUATTRO MESI - STAVANO TORNANDO DALLA CASA IN CUI SAREBBERO ANDATI A VIVERE - L’APPELLO DELLA SORELLA DI LUI: “VORREI CHE MI AIUTASTE A RADUNARE PIÙ MOTO E SCOOTER POSSIBILI. VORREI CHE GLI FACESSIMO SENTIRE LE SGASATE FINO AL PARADISO!”