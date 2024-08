Estratto dell’articolo di Valerio Palmieri per “Chi”

Pochi giorni fa, al Billionaire, Fedez aveva lanciato il motto della sua estate, che non era “viva la vita”, ma qualcosa di simile. E, vedendo questi scatti bollenti con la modella Luna Shirin Rasia, possiamo dire che è stato coerente con i propri propositi. Da quando si è lasciato con Chiara Ferragni, infatti, il rapper ha liberato il “vecchio” Fedez, quello che ardeva sotto la cenere di una relazione sempre più complicata.

Come se la fine della routine coniugale e come se la malattia, i continui ricoveri (l’ultimo per un’intossicazione alimentare), lo avessero convinto a spingere ancora di più sull’acceleratore, a cogliere freneticamente ogni attimo.

E così, mentre la sua ex moglie è in love con il manager della moda Silvio Campara, Fedez è già arrivato al suo terzo flirt documentato dell’estate: dopo Garance Authié a Sveva Magatti, con la quale l’avevamo visto in una masseria in Puglia, eccolo con Luna Shirin Rasia.

La modella italo-venezuelana, che è stata fidanzata con il cantante di Amici Michele Merlo (scomparso tragicamente nel 2021), è una ragazza bolognese, di mamma venezuelana, appunto. Ha studiato Economia, poi, dopo la morte del fidanzato, ha trascorso qualche anno a Fuerteventura, alle Canarie, e quindi è tornata in Italia. […]

Con loro c’è il nutrito gruppo vacanze di Fedez, che il rapper ha taggato in una storia: Francesco Sutera, Alessandro Sutera, Fabiano Capuzzo, esponente della Curva Sud del Milan, come Alex Cologno, Eleonora Sesana, assistente personale di Fedez, e Giulia Ottorini, 1,3 milioni di follower su Instagram, star di Onlyfans, accreditata fino a pochi giorni fa come possibile fiamma di Fedez.

All’interno di questo parterre, Fedez si è avvicinato a Luna in maniera inequivocabile: la passione, accennata la sera prima in un locale, è esplosa in barca. Nulla di male, un ragazzo incontra una ragazza, la notte poi non passa, la notte se ne va. Ma, forse, una ragazza ferita, che ha vissuto il dramma che ha affrontato Luna, va avvicinata con la massima cura. La passione non manca, e nemmeno la tenerezza, ma la progettualità di Fedez, negli ultimi mesi, non supera le due settimane. E il desiderio di accogliere una persona nella propria vita sembra un rumore lontano.

E così, mentre attendiamo gli sviluppi dell’amicizia speciale fra Chiara Ferragni e Silvio Campara, Fedez ha preferito variare. Ma forse è proprio questo che la coppia ha sempre cercato: la Ferragni un uomo del suo ambiente, affermato, capace di sostenerla nella sua attività; Fedez una vita da rapper, donne, serate in discoteca, dissing (nella musica rap, una canzone che prende in giro, critica o insulta una o più persone).

Il ragazzo ha sempre voluto mordere la vita, ispirato anche da un certo fatalismo. Dal giorno zero del suo successo ha sempre avuto il terrore, e la consapevolezza, che tutto potesse finire. Ha cercato di variare le proprie attività: cantante, imprenditore, conduttore di podcast, influencer, produttore, talent scout, giudice, con lo scopo di accrescere il proprio business e di restare al centro della scena mediatica. […]

La Ferragni, con Silvio Campara, cerca il grande amo amore, il futuro, anche a costo di essere accusata di aver messo in discussione una famiglia. Fedez, invece, cerca storie leggere, senza complicazioni. Ma, in ogni incontro, c’è sempre una speranza di felicità. […]

