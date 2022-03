"MA SUL SERIO NEL 2022 ANCORA SI ASSOCIA IL BURLESQUE AI NIGHT CLUB?" - LA BALLERINA HOLLY’S GOOD, AL SECOLO DAISY CIOTTI, HA SBROCCATO DOPO IL CASINO DELLO SPETTACOLO AL CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE, CHE HA FATTO ROTOLARE LA TESTA DEL DIRETTORE: "FINTI MORALISTI E PERBENISTI CHE SI PERMETTONO DI GIUDICARE SENZA CONOSCERE. DAVVERO È SCANDALOSO CHE UNA DONNA SIA CONSAPEVOLE E MOSTRI IL PROPRIO CORPO? DAVVERO CON QUELLO CHE SI VEDE SUI SOCIAL E IN TV, IL SEDERE DI UN’ARTISTA FA TANTO SCALPORE?" - VIDEO

Maria Rosa Pavia per www.corriere.it

la ballerina di burlesque holly s good al secolo daisy ciotti 11

«Ma sul serio nel 2022 ancora si associa il burlesque ai night club? Si tratta di un’arte che può avere anche un valore sociale». Così la ballerina Holly’s Good, al secolo Daisy Ciotti, prende posizione il giorno dopo l’esplosione dello scandalo che l’ha investita in prima persona: la sua esibizione al circolo ufficiali delle forze armate di via XX Settembre, a Roma, ha portato alla rimozione immediata del direttore, oltre che fare il giro del web.

la ballerina di burlesque holly s good al secolo daisy ciotti 10

La showgirl di Roma esprime il suo disappunto, attribuendo l’indignazione generale a un malcelato sessismo: «Finti moralisti e perbenisti che si permettono di giudicare senza conoscere».

La ballerina, unica italiana ad aver vinto un titolo mondiale alla Burlesque Hall of Fame di Las Vegas, la mattina dell’1 marzo, all’indomani del ciclone mediatico, ha cercato di fare come nulla fosse: come tutti i giorni si è recata nella scuola dove insegna in zona Aventino per la lezione delle 10.30.

la ballerina di burlesque holly s good al secolo daisy ciotti 1

Il tono è quasi stupito su Instagram: «Davvero è scandaloso che una donna sia consapevole e mostri il proprio corpo? Davvero con quello che si vede sui social e in tv, il sedere di un’artista fa tanto scalpore?»

Il burlesque come strumento di emancipazione e valorizzazione della persona, così lo vede Holly’s Good. «Si tratta di un’arte che ogni anno aiuta tantissime donne e non solo, di ogni età e fisicità, a credere in se stesse, a farsi forza dopo un divorzio, una malattia, una perdita... N on solo è elegante da vedere, ma anche socialmente rilevante».

la ballerina di burlesque holly s good al secolo daisy ciotti 3

La ballerina che l’altra sera si è esibita al circolo ufficiali del ministero della Difesa ricorda lo stop delle esibizioni causa Covid che ha messo in ginocchio molti performer. E attacca i media: «Dopo due anni di pandemia in cui gli artisti sono stati dimenticati dalle istituzioni, continuate ad affossare gli eventi, invece di sostenerli!».

La showgirl smentisce le voci secondo di un’esibizione accolta con freddezza: «Il pubblico presente era composto per il 50% da donne. Perlopiù mogli che, oltre ad aver apprezzato la musica jazz dal vivo, si sono complimentate con gioia e serenità per l’eleganza, la raffinatezza e la preparazione tecnica nella danza che abbiamo portato in scena».

