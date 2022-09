"MAD VLAD" SI CHIUDE NEL FORTINO - MENTRE IN RUSSIA SCOPPIANO LE RIVOLTE DOPO L'ANNUNCIO DELL'ARRUOLAMENTO DEI GIOVANI RISERVISTI E MOLTI CITTADINI SCAPPANO VERSO IL CONFINE, PUTIN SI SAREBBE RIFUGIATO NEL SUO PALAZZO SEGRETO SUL LAGO VALDAI, A METÀ STRADA TRA MOSCA E SAN PIETROBURGO - LA RESIDENZA EXTRALUSSO, LA CUI ESISTENZA È STATA RIVELATA DAL TEAM CHE HA LAVORATO CON NAVALNY L'ANNO SCORSO, VANTA UN COMPLESSO TERMALE DI 7.000 METRI QUADRI...

Estratto dell'articolo di Cristiana Mangani per www.ilmessaggero.it

PUTIN DISCORSO ALLA NAZIONE

Dopo aver annunciato l'arruolamento dei giovanissimi riservisti, Vladimir Putin deve fare i conti con la rivolta dei cittadini, soprattutto dei genitori di quei ragazzi che non hanno alcuna intenzione di mandare i loro figli a morire in Ucraina.

La protesta non accenna a diminuire al punto che lo zar è stato costretto ad allontanarsi dalla città e a trovare rifugio nel suo "palazzo" segreto sul lago Valdai, a metà strada tra Mosca e San Pietroburgo. La residenza extralusso vanta un complesso termale di tre piani, una scuderia, un campo da golf, una sala biliardo e persino un mini-casinò.

la villa segreta di putin sul lago di valdai 6

Il Cremlino, naturalmente, smentisce che Putin sia fuggito, ma diverse voci lo danno come scomparso negli ultimi giorni. […]

LA VILLA SEGRETA DI PUTIN

Secondo la giornalista Farida Rustamova, da mercoledì scorso, Putin è ben protetto e riposato nella sua residenza sul lago Valdai nella regione di Novgorod. La fonte da lei citata, spiega che i video che lo mostrano mentre incontra i funzionari, sono in realtà preregistrati, perché lui è altrove. La vasta tenuta in riva al lago, vista dalle riprese dei droni, mostra una stalla, un campo da golf, un campo da minigolf, un ristorante con cinema, bowling, sala biliardo e persino un mini-casinò.

la villa segreta di putin sul lago di valdai 5

L'esistenza della residenza segreta è stata rivelata dal team anticorruzione che ha lavorato con il dissidente, ora in carcere, Alexei Navalny l'anno scorso. Il suo team ha dichiarato che la struttura dispone anche di un proprio studio dentistico e di uno studio di estetica e cosmetologia completamente attrezzato.

la villa segreta di putin sul lago di valdai 4

Il complesso termale a tre piani comprende una criocamera per la terapia del freddo e un bagno di fango in una zona relax di 7.000 metri quadrati. C'è anche una piscina galleggiante - una grande vasca piena di acqua molto salata che ti mantiene in superficie quando ci si sdraia - e una piscina di 25 metri circondata da vasche idromassaggio e saune, oltre a uno spazio per massaggi thailandesi.

la villa segreta di putin sul lago di valdai 2

DOVE SI TROVA

La casa è vicina a importanti chiese ortodosse che Putin, 69 anni, ha visitato in altri momenti di crisi durante i suoi oltre due decenni al potere. […]

la villa segreta di putin sul lago di valdai

la villa segreta di putin sul lago di valdai 1 la villa segreta di putin sul lago di valdai 7 la villa segreta di putin sul lago di valdai 3