Brigitte Bardot sul magazine Gala

Ora Brigitte Bardot, una delle donne più popolari del Pianeta, rischia di essere travolta da una vera e propria bufera. «Mai fatto il vaccino, in Africa mi feci fare un certificato falso», dice. Queste parole, pronunciate nel corso di un'intervista al magazine francese Gala, scuotono tutti. Brigitte Bardot è no vax convinta, purtroppo. Eppure in Francia, dove attualmente vive, il numero di contagi è altissimo.

Oggi Brigitte ha 87 anni e si tratta di un'età ad altissimo rischio in caso di Coronavirus. L'attrice francese dichiara di essere allergica a prodotti chimici. Poi svela di aver prodotto in passato un certificato falso per potere andare in Africa nonostante non avesse fatto il vaccino per la febbre gialla. «Non sono vaccinata. Sono allergica a tutti i prodotti chimici. Anche quando sono partita per l'Africa, mi sono rifiutata di fare il vaccino contro la febbre gialla. Il mio medico dell'epoca, mi aveva fatto un certificato falso. Sono partita e tornata in piena forma», dice al magazine Gala.

Brigitte Bardot

Ad 87 anni resta, sempre, una delle donne più talentuose e con uno spirito frizzante unico. «Se sento una rumba, un cha cha cha, una canzone dei Gipsy Kings, o note di flamenco, mi viene voglia di muovermi», racconta. Nella lunga ed unica intervista che rilascia al magazine francese parla anche della morte. E dice: «La morte, come la vecchiaia, prima o poi arriverà». Le sue frasi, in poco tempo, fanno il giro del mondo. La Bardot resta un'icona senza tempo, ma nessuno dei suoi fan si aspettava che fosse no vax.

