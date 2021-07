"MAI PIU' CON IL REGGISENO" - IN UNA DIRETTA INSTAGRAM, GILLIAN ANDERSON HA DETTO CHE, DOPO IL LOCKDOWN, NON INDOSSERA' MAI PIU' IL REGGISENO: "NON MI IMPORTA SE IL MIO SENO RAGGIUNGE L'OMBELICO. E' FOTTUTAMENTE SCOMODO..."

Da Movieplayer.it

Gillian Anderson

Gillian Anderson ha detto che da quando è finito il lockdown non indossa più un reggiseno perché si sente troppo a disagio ed ha aggiunto che non le importa se il suo seno «arriva all'ombelico».

Questa settimana, Gillian Anderson è stata protagonista di una diretta Instagram durante la quale ha risposto a diverse domande dei suoi seguaci. L'attrice di “X-Files” ne ha quindi approfittato per rivelare che ora si sente «troppo pigra» per indossare nuovamente un reggiseno.

Gillian Anderson 6

Un fan ha chiesto alla star di “The Crown” di descrivere il suo outfit preferito durante il lockdown e l'attrice ha fornito una risposta molto comica. Seduta sul suo divano, Anderson ha spiegato: «Probabilmente è lo stesso che preferisco anche al di fuori del lockdown. Voglio dire, sono diventata così pigra e non indosso più il reggiseno. Non posso indossare un reggiseno. Non posso, mi dispiace. Non mi importa se il mio seno raggiunge l'ombelico, non indosso più il reggiseno. È fottutamente scomodo. Quindi, ecco, comodi pantaloni sportivi neri e una felpa abbinata. Lo indosserei tutti i giorni, se potessi».

Gillian Anderson 5

Le parole di Gillian Anderson hanno scatenato una raffica di risposte da parte delle donne che sui social hanno espresso la loro intenzione di seguire le sue orme e abbandonare quindi i loro reggiseni. Una persona ha scritto: «Se l'attrice due volte vincitrice di un Golden Globe e di un Emmy Gillian Anderson dice di non indossare più reggiseni, chi siamo noi per non essere d'accordo?». Un'altra ha detto: «Non indosso mai un reggiseno e ricevo molti commenti sgradevoli a riguardo, quindi sapere che Gillian Anderson non indossa più un reggiseno è un'informazione che mi fa più che piacere!».

Gillian Anderson 4

Gillian Anderson ha raggiunto la popolarità internazionale negli anni '90 grazie al ruolo dell'agente speciale dell'FBI Dana Scully nell'amata serie di fantascienza “X-Files”, che l'ha vista protagonista al fianco di David Duchovny. Negli ultimi anni, l'attrice si è fatta nuovamente apprezzare dal grande pubblico per le sue interpretazioni in “Sex Education” e soprattutto in “The Crown”, la serie Netflix che l'ha vista impegnata nel ruolo di Margaret Thatcher e che le ha permesso di vincere il Golden Globe come miglior attrice non protagonista.

Gillian Anderson 2 Gillian Anderson 3