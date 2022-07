"MAKE INSTAGRAM AGAIN!” - LA RIVOLTA ONLINE DELLE STAR E INFLUENCER CONTRO IL "NUOVO" INSTAGRAM: LE PRIME SONO STATE KIM KARDASHIAN E KYLIE JENNER, CHE HANNO PUBBLICATO UNA "STORY" CON SCRITTO "BASTA ESSERE TIKTOK, VOGLIAMO VEDERE FOTO CARINE DEI NOSTRI AMICI" - ALLA PROTESTA DELLE CULOIDI SI È AGGIUNTA CHIARA FERRAGNI E POI MILIONI DI UTENTI - IL RUMORE GENERATO HA COSTRETTO IL CEO DI INSTAGRAM, ADAM MOSSERI, A PUBBLICARE UN REEL (UNA DELLE NUOVE AGGIUNTE PIÙ CONTESTATE) DOVE SPIEGA I MOTIVI DEI CAMBIAMENTI… - VIDEO

Francesco Marino per www.corriere.it

“Make Instagram Instagram again”. C’è un’infografica in cui, in questi giorni, è difficile non imbattersi se si fa un giro sul social network di Meta. Sfondo bianco, una frase chiara al centro: “Rendete Instagram, di nuovo Instagram. Basta essere TikTok, vogliamo vedere foto carine dei nostri amici”. Tutti protestano contro la direzione intrapresa dalla piattaforma: meno foto, tutto sui video brevi e sui contenuti da profili che l’utente non segue nel feed principale.

Una dinamica non nuova, ogni volta che una piattaforma cambia qualcosa: gli utenti si lamentano, ma poi alla fine tutto torna tranquillo. Questa volta sembra diverso. Questa volta a scendere in campo sono anche gli influencer, come le sorelle Kim Kardashian e Kylie Jenner, che insieme sono in grado di raggruppare oltre 660 milioni di follower. Tanto il rumore generato dalle proteste di utenti comuni e celebri, che è dovuto intervenire addirittura il CEO di Instagram, Adam Mosseri. In un video (ovviamente, un reel), il numero 1 della piattaforma ha spiegato il cambiamento in corso.

“Stiamo sperimentando una serie di cambiamenti all’applicazione, come il feed a tutto schermo, ma si tratta al momento di test, sicuramente migliorabili”, ha spiegato Mosseri. Che non ha però potuto negare la direzione della piattaforma: “Voglio essere chiaro, continueremo a supportare le foto perché fanno parte della nostra identità – ha detto - Detto questo, devo essere onesto: credo che sempre più i video saranno al centro di Instagram. E questo sta già succedendo, a prescindere da quello che facciamo".

Il ragionamento di Mosseri è chiaro, condivisibile o meno. Loro stanno testando alcune soluzioni (come il feed a tutto schermo) ma c’è poco che noi possiamo fare: Instagram diventerà sempre più simile a TikTok, paradossalmente perché sono i comportamenti degli utenti a chiedere questa evoluzione. Certo è che sembra credibile pensare che queste abitudini possano essere state influenzate proprio dall’algoritmo della piattaforma, che ormai da mesi premia i video brevi sulle foto, che vengono distribuite a un numero sempre minore di utenti.

Stesso ragionamento sulle raccomandazioni: da qualche tempo, Instagram ha iniziato a suggerire agli utenti post da profili che non seguono, sullo stile della sezione Per Te di TikTok. Anche su questo aspetto, Mosseri ha spiegato come il tentativo sia semplicemente di proporre nuovi contenuti interessanti e di aiutare i creator a raggiungere un numero più alto di utenti. Ha chiarito, inoltre, che è possibile mettere in muto i suggerimenti o utilizzare i feed alternativi, come abbiamo spiegato su Italian Tech.

Le spiegazioni del numero 1 di Instagram non hanno abbassato il tono delle polemiche. Gli utenti continuano a lamentare il processo di tiktokizzazione della piattaforma. Preoccupano, in particolare, la transizione dalle foto ai video, per un’app che nasce come una Polaroid digitale, e la proposta di contenuti da profili non seguiti. Hanno iniziato a circolare anche parodie dell’intervento di Mosseri, come quella qui sotto, particolarmente divertente.

L’alba dei nuovi social network

La mossa di Instagram rappresenta la conferma di un’evoluzione del mondo dei social network, guidata dal modello TikTok (ne abbiamo scritto anche qui) e confermata dallo stesso Mosseri. Come sottolineato anche dal rapporto dell’Osservatorio Hi-Tech di SWG e Italian Tech dello scorso marzo, le persone utilizzano le piattaforme sociali sempre più con finalità di intrattenimento.

È per questo motivo che Instagram (come Facebook, che decide di separare i feed tra creator e amici) investe su questo aspetto, ovvero sulla fornitura di contenuti interessanti alle persone, a prescindere dalle relazioni. Per gli affetti e per le interazioni, sempre più ci rivolgiamo a spazi privati dedicati, come WhatsApp, Telegram o Discord, che saranno sempre più le piattaforme che utilizzeremo per gestire le nostre relazioni sociali.

