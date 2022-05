8 mag 2022 17:49

DI "MALETTON" IN PEGGIO – SI CHIAMERA’ “SCHEMA 43”, LA SOCIETÀ CHE BENETTON E IL FONDO HANNO COSTITUITO PER PROMUOVERE L'OPA SU ATLANTIA. INSORGE IL COMITATO RICORDO DELLE VITTIME DEL PONTE MORANDI: "SIAMO SCHIFATI. SCHEMA 43 È IL NUMERO DEI MORTI NEL CROLLO DEL PONTE, È IL NUMERO DELLE FAMIGLIE LASCIATE IN GINOCCHIO. CI SONO O CI FANNO?" - LA PRECISAZIONE DEI BENETTON