"I MARITI VANNO A TRANS PRIMA DEL CENONE DI NATALE” - EFE BAL SVELA IL LATO PORCELLINO DELLE FESTE: “GLI UOMINI SONO OBBLIGATI A STARE A CASA CON LA FAMIGLIA, SENZA VIA DI FUGA. COSÌ, PRIMA DELLA GALERA, SFOGANO OGNI IMPULSO - IL 27, IL 28 E IL 29 DICEMBRE SI LAVORA SEMPRE DI PIÙ. POI C’È UN CALO A CAVALLO DI CAPODANNO. LO SMARTPHONE? SERVE PIÙ A SCOPARE, PIÙ CHE A TELEFONARE…”

il film porno di efe bal (le iene) 22

Paolo Dimalio per “il Fatto quotidiano”

Non è detto che a Natale siano tutti più buoni, e non sempre si sta in famiglia. Qualcuno, per dire, preferisce il caldo abbraccio al silicone di una bambola sessuale o l' affetto ambiguo di un' escort transessuale come Efe Bal. Lei non ha dubbi: durante le feste natalizie si lavora di più, come a ferragosto del resto, perché il bravo papà e marito fedele non esiste più.

efe bal

"Quando vanno a lavoro, gli uomini approfittano della pausa pranzo per concedersi sesso a pagamento con una prostituta, poi tornano dietro la scrivania e si vedono un film porno sullo smartphone - racconta la escort -. Invece durante le festività sono obbligati a stare a casa con la famiglia, senza via di fuga". Peggio del carcere al 41 bis, per i fedifraghi. Così, prima della galera e appena possono, si condedono l' ultimo desiderio e sfogano ogni impulso. Infatti sono più focosi, gli uomini con un debole per i trans: "Vogliono farlo non una ma due volte, durante le feste, per togliersi ogni sfizio e bilanciare la noia casalinga".

efe bal

Nei giorni delle celebrazioni sono pure più generosi: "Un cliente affezionato mi ha pagato 500 euro invece di 200: 'Il resto usalo per farti un regalo', mi ha detto". L' agenda è fitta, sotto Natale: "Il 27, il 28 e il 29 si lavora sempre di più - dice Efe -, poi il calo a cavallo di Capodanno, ma a gennaio (prima dell' Epifania) la richiesta sale ancora".

Su escort-advisor.com, il picco di utenti è stato il 27 dicembre, l' anno scorso. Efe Bal è convinta che "lo smartphone serve a scopare, più che a telefonare". Il vero concorrente delle escort sono le chat o le app di dating (appuntamenti romantici) come Tinder e Badoo, dice lei: "Un cliente di un' amica, dopo l' amplesso, le ha mostrato sul telefono tutte le donne disponibili nello stesso palazzo dove avevano consumato".

efe bal

Donne stimate e di sana reputazione, nel condominio.

Del bazaar sessuale online, del resto, si può apprezzare la varietà: alcuni preferiscono le escort, altri gli appuntamenti con sconosciuti, taluni invece il noleggio a domicilio di bambole sessuali. È il servizio offerto da Love Game Italia, franchising con base a Roma: "Tu scegli il modello nel catalogo del sito, noi lo spediamo a casa e quando hai finito lo ritiriamo - dice Walter Marini -. Poi igenizziamo la bambola, pronta per un nuovo cliente".

efe bal (3)

Manco a dirlo, durante le feste per la nascita di Gesù, il business cresce: "Spopoliamo - ammette Marini -. Di solito, contiamo 40 o 50 richieste al mese, ma nei giorni del Natale arriviamo anche a 20 al giorno". Alcuni restano a bocca asciutta: "Vorremmo espanderci, perché non riusciamo a stare al passo con l' impennata del numero dei clienti".

EFE BAL PRIMA DELLE OPERAZIONI

I più affezionati arrivano da Roma e Milano, poi Torino. Sotto Natale, non chiedono cose diverse, perché la bambola vestita di rosso, col cappellino da Santa Claus, la vogliono tutto l' anno. A cambiare è solo l' euforia: "Sono più felici perché è il loro regalo per se stessi", dice Walter Marini. Non è un mistero che i single siano in aumento e la famiglia in declino. Eppure, nel 2018 sono stati celebrati 4 mila 500 matrimoni in più rispetto all' anno prima. Di sicuro, durante le feste i nuovi mariti staranno in famiglia.

efe bal 5 efe bal per la lega di salvini a milano 4 efe bal per la lega di salvini a milano 3 efe bal 6 efe bal lega efe bal 7 inzaghi e efe bal