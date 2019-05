21 mag 2019 16:01

"UN MATRIMONIO E’ FINITO IN RISSA, PERCHE' LA SPOSA FU SCOPERTA IN MACCHINA CON UN INVITATO…” - LE CONFESSIONI DI LUCA, FOTOGRAFO ROMANO, A RADIO2: “TUTTI LA CERCAVANO, NEMMENO IO CAPIVO DOVE FOSSE FINITA. IL MATRIMONIO ERA VICINO ROMA. C'È STATO UN LANCIO DI OGGETTI E ROBA VARIA, IL MATRIMONIO È DIVENTATO UNA GROSSA RISSA. UN’ALTRA VOLTA INVECE UN’INVITATA E’ VENUTA DA ME E…”