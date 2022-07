"MI CHIEDO COME POSSA SENTIRE CHE IL SUO PAESE, GLI STATI UNITI D'AMERICA, SIANO DALLA SUA PARTE" - LEBRON JAMES CI VA GIU' PESANTE SUL CASO DI BRITTNEY GRINER, LA CESTISTA AMERICANA ARRESTATA IN RUSSIA PER TRAFFICO DI STUPEFACENTI: "FOSSI IN LEI, ARRIVEREI A CHIEDERMI: VOGLIO DAVVERO TORNARE IN AMERICA?" - LE SUE PAROLE HANNO FATTO INCAZZARE I FAN, SPINGENDO "KING JAMES" A CHIEDERE SCUSA: "NON VOLEVO ATTACCARE IL NOSTRO BELLISSIMO PAESE. CERCAVO SOLO DI…"

Le parole della superstar dei Lakers nel trailer della nuova puntata del suo show "The Shop: Uninterrupted" sono talmente forti da spingere poi il giocatore stesso a spiegarsi meglio su Twitter, per evitare di essere frainteso. Ma il supporto alla superstar WNBA detenuta da febbraio in Russia arriva forte e deciso

Dal trailer dell'ultimo episodio di "The Shop: Uninterrupted", lo show che LeBron James conduce su YouTube e HBO Max, sono arrivate parole dure da parte della superstar dei Lakers sulla gestione della complessa questione Brittney Griner, ancora detenuta in Russia. "Mi chiedo come possa sentire che il suo Paese, gli Stati Uniti d'America, siano dalla sua parte. Fossi in lei, arriverei a chiedermi: voglio davvero tornare in America?".

Parole così dure da poi portare lo stesso James a volerle spiegare meglio in un tweet chiuso dall'hashtag #BringHerBack (riportatela a casa): "Non volevo attaccare il nostro bellissimo Paese. Per farla breve, cercavo solo di immaginare che tipo di sensazioni potesse avere, insieme a mille altre emozioni, pensieri e altro chiusa com'è in una gabbia da oltre cento giorni", ha scritto LeBron dal suo account, facendo precedere il tutto da un altro tweet con un laconico #FreeBG (Liberate Brittney Griner).

James non è certo il primo atleta a manifestare il suo supporto alla stella della WNBA detenuta in Russia da febbraio (che ora rischia fino a 10 anni di carcere), tanto che sullo store online del sito del suo show sono in vendita le t-shirt con la scritta "Free BG" indossate anche dai Boston Celtics durante le ultime finali NBA: i ricavi sono tutti destinati al BG Advocacy Fund, il fondo gestito dalla famiglia della Griner (in primis la moglie) per coprire i costi legali correlati a questa delicata faccenda.

