"MI HA COLPITO PRIMA LEI. POI HO USATO IL COLTELLO" - LA CONFESSIONE DELLA 16ENNE DI PAESTUM, IN PROVINCIA DI SALERNO, CHE HA UCCISO LA NONNA CON UNA COLTELLATA ALLA SCHIENA - LA RAGAZZA, CHE È STATA TROVATA MENTRE PIANGEVA SUL MARCIAPIEDE DI CASA CON I VESTITI SPORCHI DI SANGUE È STATA RICOVERATA IN OSPEDALE, DOVE È STATA MEDICATA PER DELLE FERITE DA TAGLIO A UN BRACCIO - ANCORA NON SONO CHIARI I MOTIVI CHE HANNO SCATENATO LO SCONTRO…

Da www.corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Ha confessato di aver ucciso la nonna, trafiggendola con un coltello. Ma anche detto ai carabinieri che sarebbe stata l’anziana a colpirla per prima. Non è ancora chiara la dinamica della morte di una 76enne, ieri sera 7 novembre a Paestum, uccisa dalla nipote 16enne. Effettivamente, l’adolescente ha riportato ferite da taglio a un braccio ed è stata medicata all’ospedale di Eboli, dove è tuttora ricoverata e piantonata in stato di fermo.

La nonna, invece, è deceduta per una serie di coltellate - 4 alla schiena, 3 in altre parti del corpo - che le sono state sferrate. Poi, la ragazza, in evidente stato di choc, è corsa fuori casa. Iniziando a piangere e a disperarsi sul marciapiede di casa con i vestiti sporchi di sangue. Sono stati alcuni vicini ad avvertire i carabinieri

L’AUTOPSIA E L’ARMA DEL DELITTO

Il delitto sarebbe maturato nell’ambito di una lite familiare, nell’abitazione del centro della cittadina in provincia di Salerno, ma le motivazioni che hanno scatenato lo scontro non sono ancora chiare. Ora si attende l’esame autoptico sul corpo della 76enne e i risultati dei rilievi della Scientifica - che hanno anche recuperato l’arma del delitto, un coltello a scatto che apparteneva al nonno della ragazza- per avere un quadro chiaro della vicenda e ricostruire la dinamica di questo omicidio.

