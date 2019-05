30 mag 2019 18:05

"MI HAI TRADITO CON ALTRI" – IN PAKISTAN UN UOMO IMPICCA NEL GIARDINO DI CASA LA MOGLIE DOPO CHE QUESTA HA SCOPERTO DI ESSERE SIEROPOSITIVA. A SCATENARE LA FURIA DELL'UOMO HA GIOCATO ANCHE IL SOSPETTO CHE LA DONNA LO AVESSE CORNIFICATO… - NEL VILLAGGIO VICINO 681 PERSONE SONO STATI INFETTATE DALL'HIV A CAUSA DELLE CATTIVE PRATICHE MEDICHE, IN PARTICOLARE DI UN PEDIATRA CHE UTILIZZAVA UNA SOLA SIRINGA PER TUTTE LE OPERAZIONI