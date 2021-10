"MI HANNO AMPUTATO LA GAMBA SINISTRA A 6 ANNI PER UN CANCRO, MA SUI SOCIAL MI ACCUSANO DI FINGERE LA MIA DISABILITA'" - CHERIE, MODELLA E STILISTA NEOZELANDESE, HA SCELTO DI ESPORSI PROPRIO PER DARE SPERANZA A CHI L'HA PERSA - "SECONDO ALCUNI USO PHOTOSHOP PER ATTIRARE L'ATTENZIONE" - "DA BAMBINA NON CREDEVO CHE AVREI TROVATO UN LAVORO, NON AVEVO MAI CONOSCIUTO UN AMPUTATO CHE CE L'AVESSE"

Dagotraduzione dal Daily Mail

cherie 2

Cherie, modella e stilista di moda neozelandese, 29 anni, ha raccontato di aver subito numerosi commenti offensivi sulla sua disabilità: la donna, infatti, ha dovuto farsi amputare la gamba sinistra a 6 anni per via di un cancro che la stava uccidendo. Ha deciso di fare la modella proprio per sfruttare in modo positivo il suo handicap, ma alcuni troll l’hanno presa di mira.

«Le persone sui social media spesso mi accusano di fingere di avere una gamba sola, e di usare Photoshop per eliminare la gamba mancante, per attirare l’attenzione» ha raccontato.

Cherie si è resa conto per la prima volta che qualcosa non andava a sei anni, perché aveva febbre alta ricorrente e dolore persistente all'anca sinistra, e non riusciva a correre e a stare al passo con gli altri bambini a scuola.

cherie 3

È stata visitata da moltissimi medici prima che le fosse diagnosticato l’osteosarcoma, un raro tumore alle ossa. Per salvarla, i genitori di Cherie hanno dovuto lasciare che le amputassero l'intera gamba sinistra e metà del bacino.

L'esposizione sui social media l’ha messa in contatto con numerosi troll che le hanno lanciato le accuse più disparate. «Non riescono a capire che le immagini si capovolgono a seconda che tu usi la fotocamera anteriore o posteriore del telefono o se una foto viene scattata in uno specchio», ha detto.

«Se le persone vedono un riflesso sul pavimento, dicono che è la prova che ho photoshoppato la mia gamba». «So che i loro commenti sono ridicoli e facili da smentire, ma per me è piuttosto fastidioso, considetato quello che ho passato per sopravvivere».

cherie 6

Crescendo, Cherie non aveva mai visto altri amputati da nessuna parte tranne una volta all'anno quando le Paralimpiadi erano in TV.

«Quando ero giovane, non credevo che avrei trovato un lavoro, mi sarei innamorata, avrei avuto una famiglia o nessuna di queste cose perché non avevo mai conosciuto un amputato che ce l'avesse», dice Cherie. «Ci sono state innumerevoli notti trascorse a piangere sulle mie foto pre-amputazione, a chiedermi perché mi fosse successo, a desiderare di svegliarmi un giorno e di avere di nuovo due gambe».

«Ho passato il resto della scuola volendo mimetizzarmi il più possibile». Cherie ha cambiato idea riguardo alla sua disabilità a vent'anni, si è resa conto che le persone la fissavano sempre, quindi si è convinta a non lasciare che l'attenzione indesiderata le impedisse di fare ciò che voleva.

cherie da bambina

«I social media in realtà hanno giocato un ruolo importante nella fiducia in me stessa perché ho scoperto che più mi espongo sui social, meno mi importa di come le persone reagiscono quando le incontro di persona», ha detto Cherie.

«Una cosa che è successa lungo la strada, forse cinque anni fa, è stata che ho trovato una modella con la mia stessa amputazione su Instagram. Si chiamava Cacsmy/Mama Cax (@mamacax), purtroppo è morta un paio di anni fa».

«Ricordo di aver visto che aveva pubblicato foto di se stessa in costume da bagno e aveva persino foto che mostravano le sue cicatrici. Anche se avevo condiviso molte foto di me stessa, non ero mai stata abbastanza coraggiosa da condividere qualcosa come una foto in costume da bagno».

cherie

Il suo primo lavoro di modella ufficiale è stato per un marchio di lingerie, Bluebella, che ha organizzato un casting aperto per un progetto segreto. Cherie ha fatto domanda ed è stata selezionata per far parte del World's Biggest Online Fashion Show, una sfilata di moda in cui tutte le modelle hanno filmato la propria passerella dalle loro case.

«Volevo fare la modella perché ciò che mi interessa davvero è sostenere le persone disabili. So che il modo più semplice per farlo è diffondere la mia immagine e promuovere un'accurata rappresentazione delle persone disabili».

«Spero di essere guardata dai bambini disabili che non sono sicuri di cosa il futuro ha in serbo per loro. Voglio irrompere nelle industrie che hanno sempre inventato storie per noi, invece di lasciarvele raccontare».

cherie 5 cherie 8 cherie 10 cherie 9 cherie 4