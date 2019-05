"MI SEMBRAVANO MACCHIE DI VINO ROSSO" – ASHTON KUTCHER È STATO CHIAMATO A TESTIMONIARE DURANTE IL PROCESSO PER L’OMICIDIO DELLA SUA EX FIDANZATA, AVVENUTO NEL 2001: L’ATTORE, PREOCCUPATO PERCHÉ LA RAGAZZA NON RISPONDEVA AL TELEFONO, ERA ANDATO A CASA, AVEVA PROVATO A FORZARE LA PORTA, MA NON ERA RIUSCITO A ENTRARE E SI ERA LIMITATO A SBIRCIARE DALLA FINESTRA, NOTANDO SOLO…

Elena Arrisico per "www.foxlife.it"

Ashton Kutcher è stato chiamato a testimoniare nel processo per l’omicidio di una sua ex, avvenuto nel 2001. Come si legge su The Blast, il killer si chiama Michael Gargiulo ed è accusato di aver ucciso l’ex fidanzata di Kutcher, Ashley Ellerin e altre due donne.

La Ellerin – studentessa di moda e spogliarellista part-time - venne uccisa con 47 coltellate, durante la notte dei Grammy Awards di quell’anno. Dopo gli omicidi, l’uomo venne soprannominato dai media americani “lo squartatore di Hollywood” e “il killer della porta accanto”.

Nella giornata di ieri, Kutcher è stato ascoltato a Los Angeles, durante il processo che vede Gargiulo imputato per gli omicidi. L’attore ha testimoniato di aver cercato di telefonare alla fidanzata invano, la notte della sua morte e di aver, quindi, deciso di recarsi a casa sua: la ragazza non rispose alla porta e l’attore ricorda di aver notato, dalla finestra, quelle che sembravano inizialmente essere delle semplici “macchie di vino rosso” a terra.

La cosa non lo insospettì più di tanto perché, recentemente, c’era stata una festa in casa. La star di That 70’s Show decise, dunque, di andarsene e il corpo della ragazza venne trovato il giorno dopo da un’amica.

Gargiulo iniziò a uccidere quando era ancora adolescente e viveva in Illinois con la sua famiglia: a 17 anni, infatti, pugnalò a morte la vicina di casa, la diciottenne Tricia Pacaccio; per anni, però, questo caso restò irrisolto.

La seconda vittima di Gargiulo fu proprio l’allora compagna di Ashton Kutcher. L’omicidio avvenne il 21 febbraio 2001, quando la Ellerin avrebbe dovuto partecipare al party dei Grammy con Ashton: la ragazza non vi arrivò mai, perché venne uccisa a coltellate nella sua casa in California.

Ancora a piede libero, nel 2005, Michael Gargiulo uccise Maria Bruno – sua vicina di casa - con 17 coltellate a El Monte. Nel 2008, poi, la svolta sul suo caso: a Santa Monica, aggredì la vicina Michelle Murphy, ma lei lottò e riuscì a salvarsi, descrivendo agli investigatori l’uomo che la voleva uccidere. Insieme al DNA e al profilo stilato grazie alla testimonianza della donna, Gargiulo venne associato agli altri crimini e arrestato.

Durante la testimonianza durata circa mezz’ora, Ashton Kutcher ha detto di aver cercato di aprire la porta invano, perché era chiusa: l’attore ha ammesso di essere stato molto preoccupato in passato per le impronte lasciate sulla maniglia della porta quella notte, ma di aver spiegato tutto nei dettagli agli investigatori sin dall’inizio. Durante l’interrogatorio, Kutcher ha detto di non aver mai visto Michael Gargiulo.

Oggi sposato con l’attrice Mila Kunis e padre di due bambini, Ashton Kutcher è solo uno dei cento testimoni che dovranno testimoniare nel processo.

