"MI SENTO CHE MI DEVE UCCIDERE" - LE PAROLE DI MARIA TURTURO POCHI GIORNI PRIMA DI ESSERE AMMAZZATA DAL MARITO, GIUSEPPE LACARPIA, A GRAVINA DI PUGLIA IN PROVINCIA DI BARI - LUI L'HA CHIUSA IN AUTO E HA DATO FUOCO AL VEICOLO. LA DONNA HA PROVATO A FUGGIRE, MA LUI LE HA FRACASSATO LO STERNO - PRIMA DI MORIRE, LA VITTIMA HA SUSSURRATO A SUA FIGLIA E A UN POLIZIOTTO LA DINAMICA DELL'OMICIDIO - LACARPIA SOFFRIVA DI DISTURBI PSICHIATRICI E AVEVA GIA' MALMENATO LA MOGLIE - POCHI GIORNI FA, IN PUGLIA, E' AVVENUTO UN "INCIDENTE" SIMILE...