26 apr 2019 13:20

"MI SENTO COME SANDOKAN" - UN 37ENNE GIRA PER ANCONA CON UNA BAIONETTA DI 40 CENTRIMETRI E VIENE FERMATO DALLA POLIZIA PRIMA CHE POTESSE PRENDERE IL TRENO PER ROMA - PER DIFENDERSI, L'UOMO HA DETTO DI SENTIRSI COME "LA TIGRE DELLA MALESIA" - L’ARMA, SECONDO QUANTO RIFERITO AI POLIZIOTTI, DOVEVA ESSERE UN REGALO PER IL PADRE...