Sarebbe rimasto coinvolto in un incidente stradale, riportando lievi ferite. Prima di mettersi al volante, stando a quanto emerso dai controlli ai quali è stato sottoposto in ospedale, avrebbe tuttavia assunto cocaina. E per questo motivo, il sacerdote protagonista di questa vicenda è stato denunciato. Stando a quel che riporta il sito web Today.it si tratta di don Daniel Arturo Cardenas, prete di origine colombiane. Tutto sarebbe iniziato nelle scorse ore a Pratola Peligna, un paese situato in provincia de L'Aquila. […] gli esponenti delle forze dell'ordine gli hanno ritirato la patente: per lui è scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Già nell'ottobre del 2022 il sacerdote in questione era a quanto sembra rimasto coinvolto in un sinistro stradale. E in quell'occasione aveva lasciato sul posto l'auto incidentata, allontanandosi rapidamente: si sarebbe giustificato con le forze dell’ordine facendo presente che, dovendo celebrare la messa, non poteva attendere i rilievi. Non è tutto: in passato, perlomeno secondo quel che si apprende dalla stampa del posto, il prete sudamericano sarebbe stato a quanto pare accusato anche di aver sottratto alcune somme di denaro dalle offerte. Queste accuse non risultano tuttavia essere state seguite da nessuna denuncia presentata alle forze dell'ordine. […]

Nel frattempo, […] il diretto interessato, pur non entrando nel merito dell'accaduto, ha rotto il silenzio. "Molte volte mi sono sentito solo e poco ascoltato. Non posso accettare che la mia immagine venga infangata per un semplice incidente - ha dichiarato don Cardenas al quotidiano Il Centro - attualmente vivo di carità. Vivo il mio ministero gratuitamente perché, senza informarmi, il vescovo mi ha tolto dall'istituto di sostentamento del clero che assicura per noi una piccola pensione e un rimborso mensile. L'unica comunità che mi ha dato ascolto ed accoglienza è stata quella di Rivisondoli, dove vivo il mio sacerdozio". […]

