"MI SONO INNAMORATA DI UN SEDICENTE SIGNORE FRANCESE, HO PERSO MIO MARITO E TUTTI I SOLDI" – LA 54ENNE ROSSANA TESCAROLI RACCONTA LA TRUFFA AMOROSA IN CUI È CADUTA: "L'UOMO MI HA DETTO CHE AVEVA DEI PROBLEMI A LAVORO E CHE NON RIUSCIVA A FRONTEGGIARE LE SPESE, HA INIZIATO A FARMI DELLE VIDEOCHIAMATE CON I FINTI FIGLI PRESENTI COSÌ HO INIZIATO A INVIARGLI DEI SOLDI: PRIMA 200 EURO, POI 600, DOPODICHÉ HA INIZIATO A..."

Estratto da www.leggo.it

Sono le truffe affettive sul web: degli inganni realizzati da quelli che possono definirsi dei professionisti del settore. Rossana Tescaroli è una vittima di questa tipologia di truffa e ha raccontato al Corriere della Sera la sua drammatica esperienza. Le chat che inizialmente sembravano molto interessanti e piacevoli con un fittizio account Instagram non erano altro che un modo perfido per togliere denaro alla signora [...

ROSSANA TESCAROLI

Come detto, queste truffe vengono effettuate da individui che sanno come muoversi sul web e studiano ogni minimo particolare della vittima prescelta. La donna, 54 anni, ha spiegato come è nata la conversazione sul web: «Era una chat normale, iniziata per interessi comuni. Ma non mi sono accorta che, giorno dopo giorno, sono finita in un tunnel. Non cercavo avventure, in 15 anni di matrimonio sono stata sempre fedele a mio marito, eppure le persone che gestivano il profilo con cui chattavo sono riuscite a manipolarmi a 360 gradi. Sono stata studiata, sapevano quali erano i miei punti di debolezza e su quelli hanno fatto leva».

La più grande debolezza di Rossana sono i bambini. La donna ama interagire con loro e questo i truffatori lo sapevano benissimo, tanto da far conoscere alla donna tramite delle videochiamate dei bambini scambiati per i figli del fittizio uomo francese: «Sono una mamma, e dopo qualche settimana l’uomo mi ha detto che aveva dei problemi a lavoro e che non riusciva a fronteggiare le spese per i suoi due bambini. Ha iniziato a farmi delle videochiamate, con i finti figli presenti, e non so bene come ma ho sviluppato una sorta di dipendenza verso i loro messaggi. E così ho iniziato a inviargli dei soldi: prima 200 euro, poi 600, dopodiché ha iniziato a chiedermene 6mila».

La truffa subita è costata tantissimo a Rossana, in termini economici e non solo. Infatti dopo aver scoperto la chat il marito ha chiesto il divorzio: «Non ha capito la mia difficoltà, e ha considerato la vicenda come un tradimento nei suoi confronti. Così ha chiesto il divorzio». La donna prosegue confessando di aver pensato seriamente al suicidio: «Oggi quando racconto la mia storia mi sembra tutto assurdo e mi sento violentata nella mia parte più intima. Quando l’effetto si esaurisce non è facile denunciare, per paura di una sorta di gogna mediatica. […]

La donna è stata costretta a vendere casa ed è impegnata in un doppio lavoro. Rossana è una delle volontarie dell'associazione torinese Acta dove riporta la sua triste esperienza: «Ho un carattere forte, ancora non ci credo che sia successo a me. Con la mia testimonianza spero di evitare la stessa sorte ad altre persone».

ROSSANA TESCAROLI

