"MIA MOGLIE SI E' SPARATA" - DOPO 11 GIORNI, TRE AUTO E 500 PERCORSI E' FINITA L'INCREDIBILE VICENDA DEL DETENUTO E DELLA POLIZIOTTA IN FUGA PER AMORE - LUI E' STATO ARRESTATO, E FINIRA' I SUOI GIORNI IN CARCERE, LEI SI E' SPARATA - LA SVOLTA E' ARRIVATA IERI MATTINA, QUANDO L'UOMO E' STATO AVVISTATO IN UN AUTOLAVAGGIO IN INDIANA, POI LA FUGA IN AUTO, CON LA POLIZIA ALLE CALCAGNE, FINO A CHE... - VIDEO

Dal quotidianonazionale.it

vicky white

Finisce in tragedia la fuga romantica del carcerato e la poliziotta dell'Alabama. Casey White, il detenuto evaso, è stato arrestato e lei, Vicky White, la guardia carceraria innamorata che lo aveva aiutato a scappare si è uccisa.

I due erano ricercati da quando il 29 aprile erano scomparsi nel nulla durante un trasferimento dal carcere della contea di Lauderdale a uno studio medico: Vicky White, 56 anni, quella mattina doveva portare il detenuto 38enne a effettuare una valutazione mentale, che però successivamente si è rivelata non programmata, ed erano spariti. E se prima non era chiaro se fossero complici o lui l'avesse sequestrata, il tragico epilogo ha rivelato la fuga d'amore.

I due fuggitivi sono stati rintracciati a Enansville, nell'Indiana. Non si sono arresi, e dopo un drammatico inseguimento, la loro auto si è andata a schiantare. Casey White è stato arrestato sotto agli occhi dell'agente innamorato, che a quel punto ha rivolto l'arma contro di sé e ha fatto fuoco. Vicky White è morta poco dopo in ospedale, mentre il compagno tornerà in carcere perché accusato di aver ucciso una donna nel 2015, delitto da lui confessato nel 2020 dopo l'arresto a seguito di altri reati. Ora è ricoverato in ospedale. La polizia ha scoperto che tra i due la relazione andava avanti da anni, fino a che non avevano deciso di scappare insieme.

casey white

Estratto dall’articolo di Massimo Basile per repubblica.it

Dopo undici giorni, tre auto e cinquecento chilometri percorsi, la fuga della poliziotta e dell'ergastolano è finita in modo tragico. Lui è stato arrestato, lei si è sparata ed è morta.

La macchina su cui stavano scappando, una Cadillac nera, era stata speronata dalla polizia e si era ribaltata. "Casey White è in stato d'arresto", ha annunciato lo sceriffo di Lauderdale, Alabama, Rick Singleton, apparso per la prima volta sollevato dopo dieci notti insonni. L'ergastolano, 38 anni, finirà i suoi giorni in carcere, se non verrà giustiziato. Lei, Vicky White, 57, stesso cognome ma nessun vincolo familiare, si è sparata alla testa per non consegnarsi agli agenti, ed è morta in ospedale. […]

auto della fuga di casey e vicky white3

La svolta è stata lunedì mattina, quando White è finito nelle immagini di un autolavaggio nell'Indiana: polo chiara, cappello da baseball calato sugli occhi. La segnalazione è arrivata alla polizia. Da quel momento è cominciato il conto alla rovescia. I due sono stati intercettati all'uscita di un motel, lei indossava una parrucca. Saliti in macchina, hanno ripreso la fuga, inseguiti dalla polizia. L'auto su cui viaggiavano è stata tamponata dagli agenti, e si è ribaltata. Dai rottami è uscito l'ergastolano, mani in alto. «Soccorrete mia moglie - ha detto - si è sparata alla testa, non sono stato io».

auto della fuga di casey e vicky white 2

Vicky White è apparsa subito in gravi condizioni. Portata in ospedale, è morta poco dopo. Nell'auto c'erano una pistola e un fucile d'assalto AR-15. «Abbiamo liberato le strade da un uomo pericoloso - ha aggiunto lo sceriffo - Casey White non vedrà più la luce del giorno, potete starne certi». Agli agenti l'ergastolano ha continuato a chiedere notizie di sua "moglie". Ha continuato a chiamarla così, anche se i due non erano sposati.

auto della fuga di casey e vicky white 5 auto della fuga di casey e vicky white auto della fuga di casey e vicky white 6 la fuga di casey e vicky white autolavaggio dove si e?? fermato casey white vicky white 2 casey white 2 casey white a un autolavaggio Vicky White e Casey White Casey White Casey White auto della fuga di casey e vicky white 4