"MICHAEL E' SOPRAVVISSUTO ALL'INCIDENTE SUGLI SCI GRAZIE ALLA MOGLIE" - JEAN TODT INTERVISTATO DALLA BILD PARLA DELLE CONDIZIONI DI SALUTE DI SCHUMACHER: "E' ANCORA VIVO E IN QUESTO MOMENTO STA COMBATTENDO. SPERIAMO CHE LE COSE MIGLIORINO" - E SULLA MOGLIE: "E' UNA DONNA FANTASTICA E GESTISCE LA FAMIGLIA. NON SE LO ASPETTAVA. E' SUCCESSO ALL'IMPROVVISO E NON AVEVA SCELTA" - E IL 15 SETTEMBRE NETFLIX PRESENTERA' UN DOCUMENTARIO SUL CAMPIONE IN CUI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Michael Schumacher con Jean Todt

Secondo Jean Todt, Michael Schumacher è sopravvissuto all’incidente sugli sci nel 2013 «grazie a sua moglie Corinna che voleva che sopravvivesse». Secondo il presidente FIA la moglie del pilota ha avuto un ruolo chiave nella sua lenta ripresa.

Schumacher, 52 anni, non è più stato visto in pubblico da quando ha subito gravi ferite alla testa in un incidente sugli sci nel 2013 con suo figlio Mick, allora quattordicenne, oggi anche lui pilota di F1.

Todt, 75 anni, ha detto che Schumacher, che ha vinto 91 Gran Premi prima di ritirarsi dalla Formula 1 nel 2012, è sopravvissuto solo grazie al lavoro dei medici e Corinna, 52 anni, che «voleva che sopravvivesse».

Michael Schumacher con la moglie Corinna

Schumacher ha subito un grave trauma cranico il 29 dicembre 2013 nelle Alpi francesi e il suo stato di salute rimane segreto. Todt ha dichiarato a Sport Bild: «Ho trascorso molto tempo con Corinna da quando Michael ha avuto il suo grave incidente sugli sci il 29 dicembre 2013. È una donna fantastica e gestisce la famiglia. Non se lo aspettava. È successo all'improvviso e non aveva scelta. Ma lei lo fa molto bene. Mi fido di lei, lei si fida di me».

Ha aggiunto: «Grazie al lavoro dei suoi medici e alla collaborazione di Corinna, che voleva che sopravvivesse, è sopravvissuto, ma con conseguenze. E in questo momento sta combattendo le conseguenze. Speriamo che le cose migliorino lentamente ma sicuramente».

Todt ha anche affermato che il figlio di Schumacher, Mick, 22 anni, che ora gareggia per il team di F1 Haas, ha un «posto speciale nel suo cuore».

Michael Schumacher sugli sci 2

Ha detto: «Mick è una di quelle persone che [avranno] sempre un posto speciale nel mio cuore e in quello di mia moglie Michelle Yeoh. La famiglia Schumacher è molto speciale per noi. Ho scritto una grande storia con Michael e ho costruito un rapporto meraviglioso. E poi c'erano i bambini».

Todt ha rivelato che riconosce solo parzialmente Mick in suo padre. Afferma che Michael ha dovuto costruire la propria vita, mentre Mick è stato in grado di ricevere «un'ottima istruzione in un ambiente più confortevole».

Michael Schumacher sugli sci

«[Ma] ovviamente, Michael e Mick hanno lo stesso sangue e hanno gli stessi obiettivi, ma le condizioni [che hanno dovuto affrontare] erano completamente diverse».

Gli aggiornamenti su Michael Schumacher sono stati scarsi dall'incidente del 2013. Nel 2019 la famiglia ha rilasciato un aggiornamento in occasione del suo 50° compleanno assicurando ai suoi milioni di fan che stanno facendo «tutto ciò che è umanamente possibile» per aiutarlo a riprendersi.

L'anno scorso doveva sottoporsi a un intervento chirurgico con le cellule staminali che è stato annullato a causa della pandemia di Covid 19. A settembre, lo specialista in neurologia con sede a Zurigo, il professor Erich Riederer, ha dichiarato a un documentario per il canale televisivo francese TMC che dubitava che la leggenda delle corse si sarebbe mai completamente ripresa.

Michael Schumacher

Ha detto: «Penso che sia in uno stato vegetativo, il che significa che è sveglio ma non risponde. Respira, il suo cuore batte, probabilmente può sedersi e fare piccoli passi con l'aiuto, ma non di più. Penso che sia il massimo per lui. C'è qualche possibilità di vederlo com'era prima dell'incidente? Non credo proprio».

L'ex compagno di squadra della Ferrari Felipe Massa ha ammesso che Schumacher si trovava in un «posto difficile», aggiungendo: «So come sta, ho informazioni. La cosa principale di tutto questo è che sappiamo che la sua situazione non è facile. È in una fase difficile, ma dobbiamo rispettare lui e la famiglia».

Un documentario su Schumacher con video privati inediti e interviste ai membri della famiglia andrà in onda su Netflix il 15 settembre. Approvato dalla sua famiglia, "Schumacher" contiene interviste esclusive con Corinna, i suoi due figli Gina e Mick e il fratello Ralf.

Michael Schumacher con il fratello e i genitori

Contiene anche interviste con chi ha lavorato o ha corso contro Schumacher, tra cui Jean Todt, Bernie Ecclestone, Sebastian Vettel, Mika Hakkinen, Damon Hill e David Coulthard. Il documentario ripercorre la vita e la carriera del pilota tedesco e promette materiale d'archivio inedito che mostra le «molte sfaccettature della sua multiforme personalità».

Il ritratto della leggenda delle corse è «l'unico film supportato dalla sua famiglia», ha affermato la piattaforma in un comunicato stampa. La manager di Schumacher, Sabine Kehm, descrive il film come «il dono della famiglia al loro amato marito e padre».

MICK SCHUMACHER

«La sfida più grande per i registi è stata sicuramente quella di trovare l'equilibrio tra reportage indipendente e considerazione per la famiglia», ha detto Vanessa Nocker che ha diretto il film insieme a Hanns-Bruno Kammertons e Michael Wech.

«Corinna Schumacher stessa è stata il nostro più grande supporto in questo. Lei stessa voleva fare un film autentico, mostrare Michael così com'è, con tutti i suoi alti e bassi, senza alcun rivestimento di zucchero. E' stata bravissima e abbastanza coraggiosa da permetterci di fare ciò che volevamo, quindi abbiamo rispettato e mantenuto i suoi limiti. Una donna molto stimolante e calorosa che ha lasciato un'impressione duratura su tutti noi».

michael mick schumacher