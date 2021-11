11 nov 2021 17:37

"I MIEI GENITORI ERANO DEI MOSTRI" - MIGUEL BOSÉ DISTRUGGE LA SUA FAMIGLIA ALLA PRESENTAZIONE DELLA SUA AUTOBIOGRAFIA: "MIO PADRE VOLEVA CHE FOSSI UN UOMO COME DIO COMANDA: UN MACHO, UN CACCIATORE, UN DONNAIOLO. IO ERO DI CARATTERE PIÙ LOMBARDO, PIÙ SENSIBILE. ERA PREOCCUPATO DALLA POSSIBILITÀ CHE FOSSI GAY, DOPO CHE GLI ERA STATO RIFERITO CHE AMAVO DEDICARE MOLTO TEMPO ALLA LETTURA…" (NON SARA' STATA LA LETTURA, MA IL PADRE CI HA VISTO GIUSTO: MIGUEL BOSE' HA FATTO COMING OUT NEL 2013)